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NOVIDADES DISNEY+

Zootopia: como se chamam a coelha e a raposa?

27 de outubro de 2022
27 de outubro de 2022

Saiba mais sobre os personagens que se tornam amigos no filme de animação da Disney.


Zootopia (2016) é uma animação divertida que pode ser vista no Disney+. O elenco do desenho é composto por diferentes animais e toda a trama é protagonizada por uma coelha e uma raposa.

As duas criaturas se tornam amigas quando a coelha, filha de agricultores, se muda para Zootopia. Lá, ela contará com a ajuda da raposa em uma das suas missões como policial.

Saiba mais sobre esses personagens abaixo:


Como se chama a coelha de Zootopia

A coelha de Zootopia se chama Judy Hopps. Na versão original, ela tem a voz feita por Ginnifer Goodwin e, no Brasil, pela atriz Monica Iozzi.

Na trama, Judy decide deixar uma vida tranquila no campo para se tornar uma policial na cidade grande.


coelha e a raposa


Como se chama a raposa de Zootopia

A raposa de Zootopia é chamada de Nick Wilde. Ele é um personagem que demonstra alto nível de astúcia e inteligência, elementos comumente associados às características deste animal.

Na versão original, o ator Jason Bateman empresta sua voz para a raposa, enquanto o ator Rodrigo Lombardi dubla o personagem no Brasil.

Não deixe de assistir Zootopia, somente no Disney+.

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