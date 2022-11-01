Zootopia+: do que se trata a nova série de curtas e qual é sua conexão com o filme

Descubra mais sobre a série que apresenta pequenas história sobre alguns dos habitantes mais queridos da cidade de mamíferos.

A frenética metrópole chamada Zootopia está de volta. Em breve, o Disney+ lançará a série de curtas Zootopia+, que apresentará novas aventuras na mesma cidade em que se passa o filme vencedor do Oscar®.

Abaixo, saiba mais sobre a série de 6 curtas de animação que promete surpreender o público com histórias inéditas.







Do que se trata Zootopia+

Zootopia+ é sobre a vida dos moradores mais fascinantes da cidade que dá título ao filme e para esta série de curtas. Agora, você poderá se divertir com as aventuras da roedora fashionista do ártico Fru Fru, do policial guepardo Garra Mansa e da sorridente preguiça Flecha.



Qual a relação de Zootopia+ com o filme de 2016

A conexão entre Zootopia+ e o filme é que serão apresentados eventos específicos ligados a determinados personagens que vivem na cidade de mamíferos.



Além disso, cada episódio da série foi pensado para coincidir com a cronologia dos acontecimentos que foram apresentados no longa de 2016. Para completar, o público irá encontrar alguns easter eggs e participações especiais que prometem surpreender.







Quando e onde ver Zootopia+ online



A série de curtas animados pode ser vista online a partir do próximo dia 9 de novembro no Disney+. Dirigido por Josie Trinidad e Trent Correy e produzido por Nathan Curtis, Zootopia+ apresenta um gênero, um visual e uma história diferente em cada episódio. Não perca!