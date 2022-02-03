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Quem é Keke Palmer, a apresentadora de Foodtastic 

3 de fevereiro de 2022
3 de fevereiro de 2022

A premiada e talentosa artista norte-americana trabalhou em projetos de destaque no universo Disney antes de liderar a série gastronômica.


Keke Palmer é quem comanda Foodtastic, o imersivo programa de competições gastronômicas no qual os participantes criam peças de teatro extravagantes, além de enormes esculturas feitas de comida. (*)

A apresentadora, que também é atriz e cantora, é dona de uma destacada carreira artística, e já ganhou duas vezes o NAACP Image Awards – prêmio concedido aos afro-americanos mais influentes do cinema pela Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Ela também foi destaque no BET Young Stars, outra premiação destinada a reconhecer o talento de artistas e esportistas negros, além do Primetime Creative Arts Emmy, que ressalta os melhores nas produções de TV.

Entre os destaques de sua trajetória profissional estão o papel de protagonista no filme Akeelah and the Bee, de 2006 e, em 2008, ela chamou a atenção ao participar da série adolescente True Jackson, VP.

Quais foram as participações musicais de Keke Palmer no universo Disney

Como cantora, Keke gravou músicas do filme Mulan – como True To Your Heart – além de Reflection para Disneymania, coletâneas 5 e 6 respectivamente. Ela também fez parte de Jump In!, produção do Disney Channel na qual atuou no papel de Mary Thomas, além de gravar as canções It's My Turn Now e Jumping, que faziam parte do show.

Dona de uma carreira que começou ainda na infância, a artista já teve a oportunidade de trabalhar com estrelas de Hollywood como Jennifer Lopez, Dolly Parton e Laurence Fishburne.

Comidas Inimagináveis

Quem são os jurados de Foodtastic

De vegetais e manteiga, passando por queijos e frutas, itens do dia a dia na nossa geladeira são transformados em obras de arte em Foodtastic. Cada episódio do programa apresenta o icônico IP da Disney a ser recriado com comida. Amirah Kassem, fundadora da Flour Shop, e Benny Rivera, chef especializado em food art, estão encarregados de avaliar cada peça apresentada pelos participantes.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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