A que horas o filme Perdida estreia no Disney+?

A produção brasileira é protagonizada por Giovanna Grigio e Bruno Montaleone.
O filme Perdida, que conquistou o público e a crítica durante sua exibição nos cinemas, chega enfim ao streaming em uma estreia especial. No dia 22 de setembro, a partir das 4h (horário de Brasília), a produção com Giovanna Grigio chega simultaneamente ao Disney+ e ao Star+.
O longa é baseado no livro de mesmo nome escrito pela brasileira Carina Rissi e conta a história de Sofia (Giovanna Grigio). A jovem é uma garota moderna e independente, mas quando se trata de romance, os únicos que ela conhece são aqueles escritos por Jane Austen.
Um dia, Sofia é misteriosamente transportada para um mundo parecido com o século 19. Acolhida pela família do encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone), ela tenta encontrar uma forma de retornar a sua vida. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos.
Não perca a estreia de Perdida no Disney+
Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, o elenco de Perdida conta, ainda, com Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros e Luciana Paes; e também tem a participação especial de Lucinha Lins e Hélio de La Peña.
Perdida estreia simultaneamente no Disney+ e Star+ no dia 22 de setembro, a partir das 4h (horário de Brasília). Não perca!