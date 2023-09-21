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Novidades Disney+

A que horas o filme Perdida estreia no Disney+?

21 de setembro de 2023
21 de setembro de 2023

A produção brasileira é protagonizada por Giovanna Grigio e Bruno Montaleone.


O filme Perdida, que conquistou o público e a crítica durante sua exibição nos cinemas, chega enfim ao streaming em uma estreia especial. No dia 22 de setembro, a partir das 4h (horário de Brasília), a produção com Giovanna Grigio chega simultaneamente ao Disney+ e ao Star+.

O longa é baseado no livro de mesmo nome escrito pela brasileira Carina Rissi e conta a história de Sofia (Giovanna Grigio). A jovem é uma garota moderna e independente, mas quando se trata de romance, os únicos que ela conhece são aqueles escritos por Jane Austen.

Um dia, Sofia é misteriosamente transportada para um mundo parecido com o século 19. Acolhida pela família do encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone), ela tenta encontrar uma forma de retornar a sua vida. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos.

Giovanna Grigio Perdida


Não perca a estreia de Perdida no Disney+


Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, o elenco de Perdida conta, ainda, com Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros e Luciana Paes; e também tem a participação especial de Lucinha Lins e Hélio de La Peña.

Perdida estreia simultaneamente no Disney+ e Star+ no dia 22 de setembro, a partir das 4h (horário de Brasília). Não perca!

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