Cancel
Novidades Disney

As 3 mentiras mais famosas dos filmes clássicos da Disney

1 de abril de 2023
1 de abril de 2023

Neste 1º de abril, relembre as vezes em que a mentira teve papel determinante nas histórias de A Branca de Neve e os Sete Anões, A Pequena Sereia e Pinóquio.


O 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira e tem tudo a ver com o cinema!

Isso porque muitos filmes possuem, em suas histórias, mentiras que são determinantes para a trajetória dos personagens. Com os clássicos da Disney, não é diferente.

Relembre três mentiras contadas nos enredos de A Branca de Neve e os Sete Anões (1937), Pinóquio (1940) e A Pequena Sereia (1989), todos disponíveis no Disney+.

A Branca de Neve e os Sete Anões


A mentira que o Caçador conta para a Rainha em A Branca de Neve e os Sete Anões

A Rainha tinha tanta inveja da beleza da Branca de Neve que ordenou ao Caçador que matasse a jovem princesa na floresta. No entanto, ao conhecê-la, o personagem sentiu que não poderia lhe fazer mal.

Ele, então, alertou a Branca de Neve para que fugisse e mentiu à Rainha dizendo ter cumprido o serviço. A mentira, nesse caso, foi essencial para a sobrevivência da protagonista.

Pinóquio


Pinóquio mente para a Fada Azul

A história de Pinóquio é focada na mentira... Ele tinha aprendido que se mentisse, o nariz cresceria rapidamente! 

Um dia, em vez de ir para a escola, Pinóquio perde-se e aceita tornar-se a atração de uma espécie de show de marionetes. No entanto, acaba trancado numa jaula e impedido de voltar para casa

Quando tudo parece perdido, a FadaK Azul aparece e pergunta a Pinóquio por que ele não foi à escola.

O Grilo Falante incentiva o protagonista a dizer a verdade, mas, em vez disso, ele começa a mentir, o que faz com que o seu nariz cresça cada vez mais em uma das cenas mais marcantes do cinema.

A Pequena Sereia


A mentira de Ariel ao seu pai Tritão em A Pequena Sereia

A sereia Ariel, que mora nas profundezas do mar, sonhava em viver na superfície. No entanto, seu pai – o Rei Tritão – não confiava nos humanos e proibiu a filha de nadar perto deles.

Mas na história, Ariel não obedece ao pai e esconde dele que continuava nadando próximo à superfície. Certa noite, em uma tempestade, a sereia acaba salvando o Príncipe Eric em um encontro que mudou a sua vida.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set