As 3 mentiras mais famosas dos filmes clássicos da Disney

Neste 1º de abril, relembre as vezes em que a mentira teve papel determinante nas histórias de A Branca de Neve e os Sete Anões, A Pequena Sereia e Pinóquio.



O 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira e tem tudo a ver com o cinema!

Isso porque muitos filmes possuem, em suas histórias, mentiras que são determinantes para a trajetória dos personagens. Com os clássicos da Disney, não é diferente.

Relembre três mentiras contadas nos enredos de A Branca de Neve e os Sete Anões (1937), Pinóquio (1940) e A Pequena Sereia (1989), todos disponíveis no Disney+.







A mentira que o Caçador conta para a Rainha em A Branca de Neve e os Sete Anões





A Rainha tinha tanta inveja da beleza da Branca de Neve que ordenou ao Caçador que matasse a jovem princesa na floresta. No entanto, ao conhecê-la, o personagem sentiu que não poderia lhe fazer mal.

Ele, então, alertou a Branca de Neve para que fugisse e mentiu à Rainha dizendo ter cumprido o serviço. A mentira, nesse caso, foi essencial para a sobrevivência da protagonista.







Pinóquio mente para a Fada Azul





A história de Pinóquio é focada na mentira... Ele tinha aprendido que se mentisse, o nariz cresceria rapidamente!

Um dia, em vez de ir para a escola, Pinóquio perde-se e aceita tornar-se a atração de uma espécie de show de marionetes. No entanto, acaba trancado numa jaula e impedido de voltar para casa.

Quando tudo parece perdido, a FadaK Azul aparece e pergunta a Pinóquio por que ele não foi à escola.

O Grilo Falante incentiva o protagonista a dizer a verdade, mas, em vez disso, ele começa a mentir, o que faz com que o seu nariz cresça cada vez mais em uma das cenas mais marcantes do cinema.







A mentira de Ariel ao seu pai Tritão em A Pequena Sereia





A sereia Ariel, que mora nas profundezas do mar, sonhava em viver na superfície. No entanto, seu pai – o Rei Tritão – não confiava nos humanos e proibiu a filha de nadar perto deles.

Mas na história, Ariel não obedece ao pai e esconde dele que continuava nadando próximo à superfície. Certa noite, em uma tempestade, a sereia acaba salvando o Príncipe Eric em um encontro que mudou a sua vida.