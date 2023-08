BTS no Disney+: confira as produções com os gigantes do K-Pop no streaming

Sinta-se parte da famosa banda de K-Pop com uma série de conteúdos exclusivos disponíveis no Disney+.



Uma vez Army, para sempre Army, certo? Mesmo com o BTS em pausa, fã que é fã quer mais é ver e rever tudo relacionado ao seu idol favorito. E quem adora essa, que é um dos maiores grupos de K-Pop do mundo, definitivamente precisa ter o Disney+.

O serviço de streaming oferece uma série de conteúdos exclusivos da banda sul-coreana para que ninguém pare de cantar e, claro, acompanhar todas as coreografias no ritmo de suas músicas.

Além dos especiais do BTS, você também pode curtir documentários que acompanham a carreira solo de alguns integrantes da icônica banda de K-Pop e mais! Veja quatro sugestões a seguir:





BTS Permission to Dance On Stage – LA



Após dois anos longe, e uma pandemia no meio do caminho, a cidade de Los Angeles se pintou de roxo para a chegada do BTS com seu show “Permission to Dance”.

Com qualidade cinematográfica e resolução 4K, o especial Permission to Dance On Stage – LA traz a performance ao vivo do BTS no Sofi Stadium em Los Angeles, realizada em novembro de 2021.

Foi a primeira vez em dois anos, desde o início da pandemia, que a banda reencontrou seus fãs num palco ao vivo, onde tocaram os seus maiores sucessos, como “Butter” e “Permission to Dance”.





In the Soop: Friendcation



No mundo do entretenimento existem poucas amizades entre diferentes artistas como a de Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik e V! Com a vida sempre corrida com seus compromissos entre shows, gravações e viagens, o grupo aproveita todo o tempo que pode para ficar juntos e se divertir.

No inverno de 2022, a proposta surpresa de um amigo os leva a “fugirem” para umas férias de quatro dias em Goseong, em Gangwon-do, região litorânea da Coreia do Sul.

Na série documental In The Soop: Friendcation, os fãs testemunham uma história de amizade e o registro de uma viagem de cinco amigos que se amam incondicionalmente.





Suga: Road to D-Day



Quem vê o sucesso de Suga, o famoso integrante do BTS, não imagina o quanto a mente do jovem Min Yunki era repleta de preocupações e sonhos.

Depois de deixar um legado único com seu talento natural e trabalho duro, o documentário acompanha a produção de seu álbum solo, agora assinando como Agust D, e embarca em uma jornada para descobrir novas histórias.

De cidades como Las Vegas, Malibu, São Francisco e Tóquio a Chuncheon, Pyeongchang e mesmo Seul, SUGA cai na estrada para encontrar seu sonho mais uma vez.





J-hope in the Box



Das ruas para o mundo: jovem Jung Hoseok, que adorava dançar, jamais imaginaria que um dia seria o famoso j-hope, o principal dançarino e rapper do BTS. Após o enorme sucesso do grupo, ele começou a trabalhar em seu primeiro álbum solo.

Em j-hope IN THE BOX, conheça o cotidiano de j-hope durante 200 dias, desde a produção de “Jack in the Box”, seu novo disco, até sua preparação e aparição no palco principal de um dos maiores festivais do mundo, o Lollapalooza.





Além do BTS: o melhor do K-Pop está no Disney!



Além das músicas de letras fortes e coreografias incríveis do BTS, o Disney+ traz uma variedade de produções que vão fazer a alegria dos amantes da cultura sul-coreana!

As meninas do BLACKPINK celebraram seus cinco anos de carreira com o especial BLACKPINK - O FILME. Já o Tomorrow x Together, carinhosamente apelidado pelos fãs de TXT, mostram que estão com tudo na sua primeira turnê mundial no documentário Our Lost Summer.

Por fim, os meninos do SUPER JUNIOR contam como se tornaram um grupo famoso mundialmente na série documental Last Man Standing, quando o K-Pop ainda não era um fenômeno musical em todos os continentes.

Não importa se você é Army (BTS), Blink (BLACKPINK) ou MOA (TXT): “k-popeiros” de plantão, assinem já o Disney+ e aumentem o volume que isso é o melhor do k-pop de hoje, de ontem e de sempre!