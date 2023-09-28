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Capital Inicial chega ao Disney+ em novo episódio do especial Minha Música, Minha Terra

28 de setembro de 2023
28 de setembro de 2023

Conheça detalhes incríveis da carreira da banda Capital Inicial no especial do Disney+.


Os fãs de Capital Inicial já podem anotar o dia 29 de setembro na agenda! Nessa data, chega ao Disney+ um novo episódio do especial Minha Música, Minha Terra dedicado à famosa banda brasileira liderada pelo vocalista Dinho Ouro Preto.

Feita em parceria com a Rádio Disney, a produção documental leva grandes nomes da música para lugares que fazem parte de suas histórias e que foram inspiração para seus hits.


Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+

Depois de Jota Quest e Felipe Araújo, chegou a vez dos integrantes do Capital Inicial revelarem detalhes incríveis das suas trajetórias de décadas na cena musical, especialmente em cidades como São Paulo e Brasília.

Cada local deixou sua marca, que vão desde amizades até os primeiros shows e aventuras musicais em bares. Nessa visita ao passado, o espectador irá conhecer as lembranças de um tempo em que o sucesso parecia apenas um sonho.

Não perca Minha Música, Minha Terra: Capital Inicial no Disney+


Aumente o som e curta o especial Minha Música, Minha Terra: Capital Inicial em grande estilo. Aproveite para ver também os episódios com Jota Quest e Felipe Araújo no Disney+!

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