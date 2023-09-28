Capital Inicial chega ao Disney+ em novo episódio do especial Minha Música, Minha Terra

Conheça detalhes incríveis da carreira da banda Capital Inicial no especial do Disney+.



Os fãs de Capital Inicial já podem anotar o dia 29 de setembro na agenda! Nessa data, chega ao Disney+ um novo episódio do especial Minha Música, Minha Terra dedicado à famosa banda brasileira liderada pelo vocalista Dinho Ouro Preto.

Feita em parceria com a Rádio Disney, a produção documental leva grandes nomes da música para lugares que fazem parte de suas histórias e que foram inspiração para seus hits.







Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+





Depois de Jota Quest e Felipe Araújo, chegou a vez dos integrantes do Capital Inicial revelarem detalhes incríveis das suas trajetórias de décadas na cena musical, especialmente em cidades como São Paulo e Brasília.

Cada local deixou sua marca, que vão desde amizades até os primeiros shows e aventuras musicais em bares. Nessa visita ao passado, o espectador irá conhecer as lembranças de um tempo em que o sucesso parecia apenas um sonho.





Não perca Minha Música, Minha Terra: Capital Inicial no Disney+



Aumente o som e curta o especial Minha Música, Minha Terra: Capital Inicial em grande estilo. Aproveite para ver também os episódios com Jota Quest e Felipe Araújo no Disney+!