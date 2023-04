Clássicos no Disney+: Mary Poppins é um um dos filmes mais memoráveis da história do cinema

Estrelado por Julie Andrews, o filme demorou mais de 20 anos para sair do papel e ganhou cinco Oscars®. Conheça mais curiosidades sobre essa grande produção!



Um dos grandes filmes clássicos dos anos 1960, Mary Poppins é até hoje um dos musicais responsáveis por ter marcado a carreira da estrela Julie Andrews na história do cinema, sendo seu primeiro papel em um longa-metragem, em 1964, e que os assinantes do Disney+ podem ver e rever sempre!

Além de ter sido a estreia de Julie Andrews como atriz de cinema, Mary Poppins também é um marco por ter sido o primeiro filme dos estúdios Disney a ser indicado na categoria principal de melhor filme do Oscar®.

Quase 70 anos depois, a história da babá mais perfeita do mundo ainda impressiona os fãs. Baseado na série de livros escritos pela autora australiana Pamela Lyndon Travers, o longa foi produzido pessoalmente por Walt Disney e conta com a participação de outras estrelas da época, como Dick Van Dyke, David Tomlinson e Glynis Johns.

Para entender melhor a importância desse clássico e por que ele merece ser assistido por todas as gerações, confira, a seguir, algumas curiosidades sobre o filme.







Mary Poppins no Disney+: Uma babá perfeita





A história de Mary Poppins leva o público a Londres (Inglaterra) no início do século XX, na primavera de 1910, onde George Banks (David Tomlinson) volta para sua casa e fica sabendo por sua esposa, Winifred (Glynis Johns), que a babá de seus dois filhos deixou o serviço depois as crianças fugiram pela quarta vez em uma semana.

George, então, decide contratar uma nova babá mais severa para ver se os dois entram nos eixos. No entanto, os dois irmãos desejam desesperadamente uma preceptora mais gentil e doce e escrevem seu próprio anúncio.

Depois de ordenar que os filhos se recolham no quarto, Banks rasga a carta de anúncio e joga os restos na lareira. Só que um vento forte puxa os fragmentos pela chaminé e os leva pelo céu…. E é então que a "mágica" acontece!





Mary Poppins no Disney+: Uma babá cheia de magia





No dia seguinte, várias candidatas à babás com jeitos nada simpáticos esperam do lado de fora da casa dos Banks, mas uma forte rajada de vento as leva para longe. Os filhos de Banks, Jane e Michael, testemunham uma jovem babá descendo do céu usando um guarda-chuva.

É quando as crianças (e o público) conhecem a mágica Mary Poppins (Julie Andrews), que apresenta ao pai da dupla o anúncio restaurado e concorda com seus pedidos, mas promete ao atônito banqueiro que será firme com a disciplina de seus filhos.

Logo, as crianças descobrem que a nova babá esconde muitos truques em sua mala e irá ensiná-las diversas lições sobre a vida enquanto mostra a elas um mundo mágico de brincadeiras.







Mary Poppins no Disney+: Uma produção que demorou para sair do papel





Segundo a revista Insider, foram mais de 20 anos de insistência por parte de Walt Disney para convencer a autora dos livros sobre Mary Poppins a vender os direitos de uso para produção de um filme para o cinema – sendo que as negociações com a escritora Pamela Lyndon Travers começaram em 1940.

Finalmente em 1960, depois que os royalties do livro já estavam mais baratos e a popularidade dos livros havia caído, Travers concordou em vender os direitos, mas com a condição de que estivesse envolvida na produção.





Mary Poppins no Disney+: Filme sobre os bastidores da produção





A história sobre o processo de décadas de negociação entre Travers e Disney ficou tão famosa que se transformou em seu próprio filme: Walt nos Bastidores de Mary Poppins, de 2013, também disponível no Disney+.

No filme, Pamela Lyndon Travers é interpretada pela atriz inglesa Emma Thompson, enquanto Walt Disney é retratado por Tom Hanks, mostrando o período em que os dois tentam se entender ao longo do processo de produção do filme.

Entre as reuniões de storyboard apresentadas no longa sobre os bastidores de Mary Poppins, descobrimos um pouco mais da infância difícil de Travers, cujo nome real é Helen Goff. Quando pequena, ela adorava seu pai – um banqueiro cheio de vida e histórias para contar.

Depois que sua mãe enfrenta problemas, sua tia chega para se encarregar da casa. Ela logo se torna um modelo físico para Mary Poppins, carregando uma sacola gigante cheia de coisas incríveis e um guarda-chuva com alça de cabeça de papagaio.







Mary Poppins no Disney+: A busca pela atriz perfeita





Outra curiosidade sobre a produção, é sobre a determinação dos produtores de Mary Poppins para conseguirem a atriz principal ideal, que acabou sendo a jovem Julie Andrews.

O estúdio escolheu a jovem inglesa depois que os produtores a viram pela primeira vez nos anos 1960 estrelando o musical Camelot, na Broadway, em Nova York.



No entanto, a atriz demorou para aceitar o papel, já que esperava conseguir estrelar na produção cinematográfica de My Fair Lady, já que ela protagonizava a versão da Broadway do musical.

Mas, Audrey Hepburn acabou ficando com o papel. Quando Walt Disney finalmente achou que sua atriz dos sonhos poderia estrelar a produção, Andrews ficou grávida. Mesmo frustrado, Walt postergou a produção do longa para esperar Andrews poder gravar o filme.

A aposta de Walt Disney estava correta, já que Andrews venceu em diversos prêmios, como na categoria de Melhor Atriz no Oscar® por sua interpretação como Mary Poppins.





Mary Poppins no Disney+: Uma música especial





Para ajudar a atrair Julie Andrews para o papel, Walt Disney pediu aos irmãos compositores Robert e Richard Sherman que escrevessem uma música especial para ela.

A dupla escreveu uma linda canção chamada “The Eyes of Love", mas aparentemente a atriz detestou. Disney pediu aos dois que buscassem fazer algo mais “cativante” e Robert teve problemas para fazer uma nova versão.

No entanto, em um dia que o compositor chegou em casa, seus dois filhos tinham recebido a vacina contra a poliomielite. Ao serem questionados se havia doído, os dois disseram que não, já que o remédio foi colocado em um cubo de açúcar. Assim, nasceu a música mais icônica do musical: A Spoonful of Sugar.





Mary Poppins no Disney+: Dick Van Dyke ou Navckid Keyd





Além de seu papel memorável como Bert, o jovial limpador de chaminés, o ator Dick Van Dyke aparece no filme também como o Sr. Dawes Sênior, o assustador chefe de Banks.

Por conta disso, o crédito dado ao personagem Dawes aparece no final do filme como o pseudônimo "Navckid Keyd". Quase 50 anos depois, Dick Van Dyke também aparece em O Retorno de Mary Poppins, também disponível no Disney+.



Além de seu papel memorável como Bert, o jovial limpador de chaminés, o ator Dick Van Dyke aparece no filme também como o Sr. Dawes Sênior, o assustador chefe de Banks.