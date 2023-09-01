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NOVIDADES DISNEY+

Coleção Disney 100: divirta-se com alguns dos maiores clássicos do cinema

1 de setembro de 2023
1 de setembro de 2023

A coleção especial do Disney+ traz vários filmes imperdíveis para ver com a família reunida.


Se você entrar no Disney+ agora mesmo, vai ver uma coleção chamada Disney 100, que reúne vários filmes clássicos que marcaram várias gerações.

Em 2023, a Disney completa 100 anos de existência e uma boa forma de celebrar é assistir ou reassistir a algumas produções inesquecíveis do estúdio.


Quais filmes estão na coleção Disney 100


Nessa seção, o serviço de streaming traz títulos que vão desde curtas-metragens de animação da década de 1920 até lançamentos recentes.

Alguns exemplos de filmes são Branca de Neve e os Sete Anões (1937), A Dama e o Vagabundo (1955), Mary Poppins (1964), A Pequena Sereia (1989), O Rei Leão (1994), Monstros S.A. (2001) e muitos outros.

Produções que são parte essencial da história da Disney e, consequentemente, da história do próprio cinema

E olha que legal: muitos desses conteúdos também trazem extras com curiosidades dos bastidores, erros de gravação e entrevistas especiais.


Aproveite a coleção Disney 100 no Disney+


Reúna a família e faça uma boa maratona com os filmes da coleção Disney 100. A diversão é garantida!

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