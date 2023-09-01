Coleção Disney 100: divirta-se com alguns dos maiores clássicos do cinema

A coleção especial do Disney+ traz vários filmes imperdíveis para ver com a família reunida.



Se você entrar no Disney+ agora mesmo, vai ver uma coleção chamada Disney 100, que reúne vários filmes clássicos que marcaram várias gerações.

Em 2023, a Disney completa 100 anos de existência e uma boa forma de celebrar é assistir ou reassistir a algumas produções inesquecíveis do estúdio.









Quais filmes estão na coleção Disney 100



Nessa seção, o serviço de streaming traz títulos que vão desde curtas-metragens de animação da década de 1920 até lançamentos recentes.

Alguns exemplos de filmes são Branca de Neve e os Sete Anões (1937), A Dama e o Vagabundo (1955), Mary Poppins (1964), A Pequena Sereia (1989), O Rei Leão (1994), Monstros S.A. (2001) e muitos outros.

Produções que são parte essencial da história da Disney e, consequentemente, da história do próprio cinema.

E olha que legal: muitos desses conteúdos também trazem extras com curiosidades dos bastidores, erros de gravação e entrevistas especiais.









Aproveite a coleção Disney 100 no Disney+



Reúna a família e faça uma boa maratona com os filmes da coleção Disney 100. A diversão é garantida!