Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Confira os filmes ideais para curtir o inverno com o Disney+

29 de julho de 2023
29 de julho de 2023

De animações clássicas a documentários, passando por comédias famosas, veja a seleção de produções perfeitas para aproveitar em casa a estação mais fria do ano! 


Quem adora curtir um friozinho debaixo das cobertas no aconchego do lar, encontra no Disney+ uma enorme variedade de filmes que combinam perfeitamente com o inverno para fazer divertidas sessões de cinema em casa.

Veja, a seguir, uma seleção de filmes para entrar no clima invernal com o Disney+. Aí é só fazer o chocolate quente e a pipoca, e aproveitar o friozinho no melhor estilo e com ótimas produções, que vão desde animações “geladas” como Frozen a filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).


Frozen


Quando se pensa em frio e Disney, logo já vem em mente o filme de animação que se tornou quase um símbolo do inverno: Frozen (2013). O famoso filme, que está completando 10 anos em 2023, traz a história das irmãs Elsa e Anna, que perderam os pais em um trágico acidente. 

As duas crescem separadas devido a um segredo que a irmã mais velha, a rainha Elsa, guarda com medo de que seja julgada pela população de Arendelle e machuque sua irmã. 

No entanto, depois de anos Elsa (que tem o poder de criar gelo e neve) perde o controle e congela a cidade. Agora, Anna está decidida a ir atrás de sua irmã para entender o que está acontecendo. 

A sequência do filme, Frozen 2 (2019), quando Elsa está em busca de outras pessoas parecidas com ela, também está disponível para mergulhar ainda mais no mundo gelado da franquia no Disney+.


Esqueceram de Mim

 
Esqueceram de Mim já é uma comédia clássica dos anos 1990 que traz todo o clima de inverno no Natal de Nova York em meio a aventuras muito divertidas do pequeno garoto Kevin McCallister, vivido por Macaulay Culkin.

Do roteiro cheio de tiradas cômicas de John Hughes, a trilha sonora de John Williams e a direção precisa de Chris Columbus, à performance memorável de Culkin (que ficou famoso após esse filme), Esqueceram de Mim se tornou um dos filmes mais queridos dos fãs. 

A história conta como Kevin, o caçula da família McCallister, é deixado para trás durante as férias de inverno do clã para Paris. Quando os pais percebem que deixaram o menino em Manhattan, os voos já estão todos lotados, afinal é véspera de Natal

Enquanto isso, Kevin aproveita a vida livre que ganha sem a família por perto até perceber que dois ladrões (vividos pelos atores Joe Pesci e Daniel Stern) andam muito interessados em roubar a sua casa.

A comédia fez tanto sucesso na época que se tornou uma franquia e é possível assistir todos os filmes de Esqueceram de Mim no Disney+!


A Bela e a Fera


A versão live-action do filme de animação de 1991, o longa A Bela e a Fera (2017) se passa em noites frias e congelantes enquanto os protagonistas tentam descobrir como olhar para além das aparências. 

O filme acompanha Bela, interpretada por Emma Watson, uma doce jovem que é amante voraz de livros que se sente incompreendida na pequena vila onde vive. 

Quando seu pai faz uma viagem e acaba pegando uma rosa de um jardim, ele é aprisionado por uma Fera (Dan Stevens). Bela então se oferece para ficar presa no lugar de seu pai e descobre uma mansão onde os móveis têm vida e o poder do verdadeiro amor.


Homem de Ferro 3

 
Um dos poucos filmes dos estúdios Marvel ambientados no inverno, Homem de Ferro 3 mostra Tony Stark/Homem de Ferro em meio à neve de Manhattan, em Nova York, enquanto busca recuperar sua autoconfiança após alguns acontecimentos terríveis.

O diretor e roteirista do longa, Shane Black, é conhecido por já ter produzido alguns filmes de ação natalinos, então sua experiência ajuda muito a manter o equilíbrio entre o ritmo cheio de ação dos filmes do UCM e o clima de final de ano invernal do Hemisfério Norte. 

Entre músicas de Natal, luzes e pinheiros, encontramos um Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr.) nervoso depois da Batalha de Nova York. Agora, ele precisa arranjar uma forma de se reerguer depois que um criminoso começa a aterrorizar as agências de inteligência do mundo.

Pinguins


Documentário produzido pela Disneynature, Pinguins (2019), é um daquelas produções que mostram como a vida real pode emocionar tanto quanto a ficção

No filme é apresentado Steve, um pinguim-de-Adélia que se junta a milhões de outros pinguins machos na gelada primavera da Antártida em uma missão de construir um ninho adequado, encontrar uma parceira e iniciar uma família. 

Nada disso será fácil, já que ele é alvo de tudo e de todos: desde baleias orcas até focas-leopardo, que sem remorso ameaçam sua busca por reproduzir e manter sua espécie. O doc traz um olhar singelo pela vida gélida desses belos animais da Antártida.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set