Confira os filmes ideais para curtir o inverno com o Disney+

De animações clássicas a documentários, passando por comédias famosas, veja a seleção de produções perfeitas para aproveitar em casa a estação mais fria do ano!



Quem adora curtir um friozinho debaixo das cobertas no aconchego do lar, encontra no Disney+ uma enorme variedade de filmes que combinam perfeitamente com o inverno para fazer divertidas sessões de cinema em casa.



Veja, a seguir, uma seleção de filmes para entrar no clima invernal com o Disney+. Aí é só fazer o chocolate quente e a pipoca, e aproveitar o friozinho no melhor estilo e com ótimas produções, que vão desde animações “geladas” como Frozen a filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







Frozen



Quando se pensa em frio e Disney, logo já vem em mente o filme de animação que se tornou quase um símbolo do inverno: Frozen (2013). O famoso filme, que está completando 10 anos em 2023, traz a história das irmãs Elsa e Anna, que perderam os pais em um trágico acidente.

As duas crescem separadas devido a um segredo que a irmã mais velha, a rainha Elsa, guarda com medo de que seja julgada pela população de Arendelle e machuque sua irmã.

No entanto, depois de anos Elsa (que tem o poder de criar gelo e neve) perde o controle e congela a cidade. Agora, Anna está decidida a ir atrás de sua irmã para entender o que está acontecendo.

A sequência do filme, Frozen 2 (2019), quando Elsa está em busca de outras pessoas parecidas com ela, também está disponível para mergulhar ainda mais no mundo gelado da franquia no Disney+.









Esqueceram de Mim



Esqueceram de Mim já é uma comédia clássica dos anos 1990 que traz todo o clima de inverno no Natal de Nova York em meio a aventuras muito divertidas do pequeno garoto Kevin McCallister, vivido por Macaulay Culkin.



Do roteiro cheio de tiradas cômicas de John Hughes, a trilha sonora de John Williams e a direção precisa de Chris Columbus, à performance memorável de Culkin (que ficou famoso após esse filme), Esqueceram de Mim se tornou um dos filmes mais queridos dos fãs.

A história conta como Kevin, o caçula da família McCallister, é deixado para trás durante as férias de inverno do clã para Paris. Quando os pais percebem que deixaram o menino em Manhattan, os voos já estão todos lotados, afinal é véspera de Natal.

Enquanto isso, Kevin aproveita a vida livre que ganha sem a família por perto até perceber que dois ladrões (vividos pelos atores Joe Pesci e Daniel Stern) andam muito interessados em roubar a sua casa.



A comédia fez tanto sucesso na época que se tornou uma franquia e é possível assistir todos os filmes de Esqueceram de Mim no Disney+!









A Bela e a Fera



A versão live-action do filme de animação de 1991, o longa A Bela e a Fera (2017) se passa em noites frias e congelantes enquanto os protagonistas tentam descobrir como olhar para além das aparências.

O filme acompanha Bela, interpretada por Emma Watson, uma doce jovem que é amante voraz de livros que se sente incompreendida na pequena vila onde vive.

Quando seu pai faz uma viagem e acaba pegando uma rosa de um jardim, ele é aprisionado por uma Fera (Dan Stevens). Bela então se oferece para ficar presa no lugar de seu pai e descobre uma mansão onde os móveis têm vida e o poder do verdadeiro amor.









Homem de Ferro 3



Um dos poucos filmes dos estúdios Marvel ambientados no inverno, Homem de Ferro 3 mostra Tony Stark/Homem de Ferro em meio à neve de Manhattan, em Nova York, enquanto busca recuperar sua autoconfiança após alguns acontecimentos terríveis.

O diretor e roteirista do longa, Shane Black, é conhecido por já ter produzido alguns filmes de ação natalinos, então sua experiência ajuda muito a manter o equilíbrio entre o ritmo cheio de ação dos filmes do UCM e o clima de final de ano invernal do Hemisfério Norte.

Entre músicas de Natal, luzes e pinheiros, encontramos um Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr.) nervoso depois da Batalha de Nova York. Agora, ele precisa arranjar uma forma de se reerguer depois que um criminoso começa a aterrorizar as agências de inteligência do mundo.





Pinguins



Documentário produzido pela Disneynature, Pinguins (2019), é um daquelas produções que mostram como a vida real pode emocionar tanto quanto a ficção.

No filme é apresentado Steve, um pinguim-de-Adélia que se junta a milhões de outros pinguins machos na gelada primavera da Antártida em uma missão de construir um ninho adequado, encontrar uma parceira e iniciar uma família.

Nada disso será fácil, já que ele é alvo de tudo e de todos: desde baleias orcas até focas-leopardo, que sem remorso ameaçam sua busca por reproduzir e manter sua espécie. O doc traz um olhar singelo pela vida gélida desses belos animais da Antártida.