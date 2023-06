Dia dos Namorados: os 5 casais da Marvel que lutam juntos para salvar o mundo

A jornada dos super-heróis não é marcada apenas por vilões, mas também por grandes romances. Confira cinco deles!



O Dia dos Namorados chegou! Você pode até se perguntar: o que o dia 12 de junho tem a ver com a Marvel? Tudo!

No Universo Cinematográfico Marvel (UCM), são vários os casais que estão juntos para derrotar vilões, salvar o mundo e se mostram dispostos a arriscarem suas vidas para protegerem um ao outro. Quer uma prova de amor maior do que essa?

Abaixo, você confere cinco casais dos mais variados filmes do UCM.









1. Star-Lord e Gamora: um amor do tamanho da galáxia



A química que existe entre os personagens Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e Gamora (Zoë Saldaña) é inegável.

Durante suas aventuras como membros dos Guardiões da Galáxia, eles começam a se aproximar e se apaixonam. O relacionamento passa por momentos complicados, mas a verdade é que ver os dois juntos faz a alegria de qualquer fã da Marvel!









2. Homem-Formiga e a Vespa: parceria para enfrentar os maiores perigos



Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) têm muito mais em comum do que a habilidade de encolher de tamanho.

Os dois compartilham um sentimento muito bonito de companheirismo e lealdade e estão unidos para enfrentar os maiores perigos, como visto recentemente em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023), disponível no Disney+.









3. Thor e Jane Foster: um romance que atravessa diferentes mundos



Por mais que não estejam juntos em todos os filmes, Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman) criam um romance significativo que mostra o lado mais humano e íntimo do deus do trovão.

Em Thor: Amor e Trovão (2022), Jane Foster consegue empunhar o Mjolnir (o poderoso martelo do Thor) e se une ao seu amado no campo de batalha. Se você ainda não viu esse momento épico, assista agora mesmo ao filme no Disney+.









4. Wanda e Visão: uma relação cheia de conexão e compreensão





O relacionamento entre Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) é marcado por amor e tragédia.

Apesar das nítidas diferenças que possuem, os dois encontram conexão e compreensão um no outro e enfrentam, ao lado dos demais Vingadores, o temido Thanos (Josh Brolin).

Se você é fã desse casal, não pode deixar de ver Wandavision (2021), série do Disney+ com uma história cheia de surpresas!





5. Pantera Negra e Nakia: o casal que é a inspiração de Wakanda



O Pantera Negra emblemático do Rei T’Challa (eternizado pelo ator Chadwick Boseman) e Nakia (Lupita Nyong’o) nutrem um amor que remonta à juventude dos dois.

Enquanto T’Challa assume a responsabilidade de liderar o seu povo após a morte do pai, Nakia é uma espiã e guerreira decidida a fazer o bem. Juntos, eles defendem Wakanda e o mundo com todas as suas forças.

Inclusive, na cena pós-créditos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), há uma revelação muito interessante sobre o casal. Confira no Disney+!



Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!