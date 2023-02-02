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Disney Brasil abraça as “Vozes da Diversidade” em série documental

2 de fevereiro de 2023
2 de fevereiro de 2023

Iniciativa reforça o compromisso da Companhia com a Diversidade, Equidade e Inclusão, por meio de histórias de pessoas reais e suas conexões com personagens da Disney.


Com base nos valores de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), a The Walt Disney Company Brasil apresenta a campanha “Vozes da Diversidade”, com histórias relacionadas à representatividade.

O projeto reúne dez relatos de pessoas reais e suas trajetórias inspiradoras em uma série de vídeos. Cada episódio será focado em um participante, apresentando narrativas verdadeiras, empoderadas e autênticas de pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negras e neurodivergentes.

Em comum, todas elas tiveram suas vidas impactadas positivamente por personagens Disney.

E partindo ainda da individualidade dos participantes, há bastante interseccionalidade entre as histórias – uma das premissas do projeto.

Projeto é inspiração para gerar conexão

Criada e desenvolvida no Brasil, a iniciativa da The Walt Disney Company (TWDC) Brasil tem como objetivo seguir inspirando o público através das histórias da Disney.

Storytelling não é somente o nosso negócio, mas também o nosso superpoder”, destaca Claudia Neufeld, Vice-presidente de Marketing na The Walt Disney Company Brasil.

“A todo momento incentivamos os fãs a acreditarem que tudo é possível e inspiramos ações positivas para a sociedade. Na Disney, nós acreditamos em um mundo de diferenças e transformação, e aqui queremos destacar o poder de influência das nossas histórias”, explica ela.

Rita Oliveira, head de DE&I da TWDC Brasil, ressalta a importância do projeto para criar conexão e identificação: “A Disney está em um momento em que o assunto diversidade cada vez mais vai estar posicionado no centro da nossa estratégia, e isso será refletido nas nossas iniciativas, conteúdos, experiências e ações de marketing”.

Pessoas reais e suas histórias

Para o “Vozes da Diversidade”, era fundamental ter pessoas reais evidenciando o poder transformador que a representatividade pode ter na sociedade.

Centenas de relatos verídicos foram recebidos. E todos os escolhidos precisavam ter ligação direta com algum personagem ou história da Disney.

“Para isso, contamos com um storyhunter especializado, para selecionar histórias autênticas e verdadeiras, que pudessem traduzir o que estávamos procurando”, comenta Rita ao explicar sobre o processo de seleção.

As dez histórias selecionadas são de Rafael Alves Soares Santana de Assis, Sarah Santos de Jesus, Breno Souza Gomes, Diogo Calotto Urbano, Valter Sousa Rege, Victorya Souza Barbosa, Helena Lopes, Juliana Morbi de Andrade, Victoria Hope e Manu Araújo Marques.

Todos possuem uma ligação sensível e emocionante com os personagens: Gênio (Aladdin), Nemo (Procurando Nemo), Pantera Negra (Pantera Negra), Cruella (Cruella), Mirabel (Encanto), Tiana (A Princesa e o Sapo), Elsa (Frozen), Deadpool (Deadpool), Makkari (Eternos) e Darth Vader (Star Wars), respectivamente.

Ainda de acordo com Claudia Neufeld, o Vozes da Diversidade faz parte do compromisso da Companhia com os pilares de DE&I e da estratégia de expandir essa pauta.

“Acreditamos que a campanha tem um grande poder de aproximar discussões sobre diversidade dos consumidores do País, visto que são conteúdos criados aqui, com pessoas reais e brasileiras”, explica.

Os dez episódios da série “Vozes da Diversidade” podem ser assistidos aqui, no Disney Brasil, e em nosso canal no YouTube.

VOZES DA DIVERSIDADE

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