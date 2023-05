Exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. chega a São Paulo como uma experiência imersiva

Em curta temporada no Parque VillaLobos, exposição traz de forma imersiva e interativa a oportunidade de vivenciar o mundo dos Vingadores e convida o público a mergulhar no conhecimento e ciência de ponta que inspiram os filmes da Marvel Studios.



Depois de esgotar temporadas e receber milhões de fãs em Londres, Nova York, Seul, Paris, Singapura, China, Las Vegas, Toronto, Índia (e de recente temporada de sucesso em Santiago, no Chile), uma das mais esperadas experiências imersivas do mundo chega ao Brasil. NEON e T4F trazem ao país uma exposição de proporções “super-heróicas”, Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. (Superintendência de Treinamento Avançado Tático de Inteligência, Operações e Notícias) no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Quem for à exposição terá a oportunidade de vivenciar o mundo dos Vingadores e mergulhar no conhecimento e ciência de ponta que inspiram os filmes da Marvel Studios, que são parte do portfólio da Disney. Depois de terminar seu treinamento, restará aos participantes somente uma coisa a fazer: se unir.







MARVEL VINGADORES S.T.A.T.I.O.N

A Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N conta com diversos ambientes instagramáveis e apresenta várias salas dedicadas a personagens marcantes favoritos dos Vingadores e do Universo Cinematográfico da Marvel. Entre eles estão Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Viúva Negra, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro, só para citar alguns!

Além de conhecer de perto os figurinos e adereços de alguns dos últimos lançamentos da Marvel Studios, o espaço também conta com:

“Corredor da Armadura" do Homem de Ferro

O laboratório de Bruce Banner , com informações sobre o Hulk

, com informações sobre o Acesso ao arquivo pessoal "Top Secret" do Capitão América

O arsenal de armas de alta tecnologia da Viúva Negra

Informações sobre o "Soro do Super Soldado" que transformou Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador da Marvel Studios

em Capitão América: O Primeiro Vingador da Marvel Studios O lendário escudo do Capitão América de perto

de perto O Reino de Wakanda na exposição Pantera Negra e muito mais.









Apresentada por Ministério da Cultura e Brasilprev, patrocinada pela Chevrolet e Sem Parar e apoiada pela EuroFarma e Premier Pet, a exposição interativa é uma coprodução da TIME FOR FUN e é produzida pela Thor Produções e Governo Federal. Para mais informações e ingressos, acesse o site www.vingadoresstation.com.br. Toda a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. espera por você no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

A Marvel Studios pertence à Marvel Entertainment, LLC, uma subsidiária integral da The Walt Disney Company, e que é uma das empresas de entretenimento baseadas em personagens mais proeminentes do mundo e construída em um catálogo de mais de 8 mil personagens apresentados ao longo de 80 anos. A Marvel utiliza suas franquias de personagens em entretenimento, licenciamento, publicação, jogos e mídia digital. Para mais informações, visite www.marvel.com. © 2023 MARVEL.







A exposição é mais uma parceria da NEON, anteriormente Cityneon, empresa líder global na criação e produção de experiências imersivas, com The Walt Disney Company e Marvel Entertainment. Outros eventos culturais mundiais fruto da parceria entre NEON, The Walt Disney Company e Marvel Entertainment são “Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.” e “Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N: Evolution”; 20th Century Studios para “AVATAR: A Exposição”; Hasbro para “Transformers: A Experiência”; NBCUniversal para “Jurassic World: A Exposição”; e Lionsgate para “The Hunger Games: a exposição”. Para mais informações, visite www.neonglobal.com.

“Apoiamos iniciativas como a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. por incentivar atividades lúdicas que podem ser vivenciadas em família, uma vez que os personagens deste universo trazem valores importantes como lealdade, amizade, perseverança e união. Queremos que os brasileiros mergulhem nessa experiência, tal como milhares de pessoas de outros países já tiveram a oportunidade de conferir”, diz o Diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, Camilo Buzzi.



Com 29 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. tem como acionistas a BB Seguros, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil, e a Principal, uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos. Líder do setor, a companhia conta com mais de R$349.3 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira de 2,5 milhões de clientes. Especialista no negócio de previdência privada, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, a Brasilprev conta com a rede de agências do Banco do Brasil como seu principal canal de distribuição.



Saiba mais em:

SERVIÇO:

MARVEL AVENGERS S.T.A.T.I.O.N.

ONDE: Parque Villa Lobos - Avenida Queiroz Filho, Entrada Cândido Portinari, 1365 - Vila Hamburguesa.



Mais informações:

Acessibilidade: Sim – O evento também tem recursos para audiodescrição e libras.

Ar-condicionado: Sim.

Classificação Etária: Livre (Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais)

Estacionamento pago no local.

A partir de 03/05/2023 (curta temporada)

Horário de funcionamento: terças às sextas – das 13h às 22h | Sábado e Domingo: das 10h às 22h.

Duração da Experiência: Aproximadamente 60 minutos.

Ingressos: de R$45,00 a R$150,00 (Com taxa de conveniência pelo site www.vingadoresstation.com.br e sem taxa de conveniência disponível na bilheteria no local do evento).

Obs.: clientes Brasilprev contam com 30% de desconto na compra do ingresso (valor inteira).

Vendas a grupos: grupos@t4f.com.br



MARVEL AVENGERS S.T.A.T.I.O.N. é apresentado por: Ministério da Cultura e Brasilprev Patrocínio: Chevrolet e Sem Parar

Apoio: Eurofarma e Premier Pet

Parceiros de Mídia: Rádio Disney, Rádio Mix FM, Rádio Transamérica e Eletromidia

Coprodução: T4F

Realização: Thor Produções e Governo Federal

Sobre a Thor Produções: a Thor é composta por um time dedicado que combina experiência, talento e energia para fazer as marcas criarem uma relação profunda com as pessoas. Uma agência diferente de tudo, no jeito de pensar, de fazer e acontecer. Nossos trabalhos e nosso cuidado com cada cliente tem uma marca registrada, que não deixa dúvidas!

Sobre a T4F: empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a décima sexta maior do mundo em número de ingressos vendidos em 2019, conforme pesquisa da Pollstar. Eleita Top International Independent Promoter pelo Billboard Touring Awards em 2014, 2013, 2012, 2010 e 2009.