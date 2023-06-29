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NOVIDADES MARVEL

“Foi inesperado para todos”: a atriz Cobie Smulders fala sobre seu papel em Invasão Secreta

29 de junho de 2023
29 de junho de 2023

Cobie Smulders interpreta Maria Hill no Universo Cinematográfico Marvel há 11 anos e reprisa o papel em Invasão Secreta. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Invasão Secreta, nova série da Marvel Studios, já estreou dois episódios no Disney+ com muitas emoções e fatos inesperados.

Um deles envolve a personagem Maria Hill (Cobie Smulders), a fiel aliada de Nick Fury (Samuel L. Jackson) ao longo do tempo no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). 

No episódio 1, enquanto tentava impedir os rebeldes Skrulls de detonar uma bomba em uma praça lotada de gente, a personagem acabou sendo assassinada, para a surpresa de muitos fãs.

Em entrevista ao site oficial da Marvel, Cobie Smulders falou sobre o seu papel como Maria Hill: a atriz interpreta a personagem há 11 anos, desde que apareceu, pela primeira vez, em Vingadores (2012).

Invasão Secreta

Cobie Smulders explica como foi gravar a cena da morte de Maria Hill em Invasão Secreta


“Foi emocionante e um pouco difícil chegar ao último momento porque estávamos filmando toda a sequência – as explosões, a corrida, a perseguição – naquela praça onde ficamos por alguns dias. Sam [Samuel L. Jackson] e eu tivemos alguns momentos agradáveis. Embora tenha sido uma despedida violenta, foi um bom dia no set para mim”, disse a atriz ao site oficial da Marvel.

Quando questionada se sabia de antemão o que aconteceria com sua personagem em Invasão Secreta, Cobie Smulders respondeu que foi informada logo no início da produção da série.

“Acho que foi uma oportunidade de aumentar o perigo [da trama] desde o começo. Foi inesperado para todos, mas acredito que acrescenta um nível de realismo. Eu estava muito empolgada para interpretá-la novamente. Que sonho… Conheci Olivia Colman, Emilia Clarke e Ben Mendelsohn. Foi um projeto maravilhoso”, acrescentou.

Descubra a continuação da história de Invasão Secreta no Disney+


Toda quarta-feira, a partir das 04h (horário de Brasília), estreia um novo episódio de Invasão Secreta no Disney+

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