Guardiões da Galáxia Vol. 3: as frases mais emocionantes do filme da Marvel Studios

O novo filme da Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está disponível no Disney+ com muita ação e, principalmente, emoção. O último filme da franquia mostra os personagens embarcando em uma perigosa missão para salvar a vida de Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper).

Ao longo do caminho, cada um dos membros deste grupo mergulhará nas origens do Rocket e colocará seu coração nesta nova aventura intergaláctica.

E, por falar em coração, a seguir relembre algumas frases que fizeram muita gente segurar as lágrimas nos cinemas:





As 6 frases emocionantes de Guardiões da Galáxia Vol. 3





"Está tudo bem. Você está com a gente agora" – Lylla (Linda Cardellini) diz a Rocket depois que o Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji) e outros cientistas fizeram experimentos com ele e o jogaram em uma gaiola.

"Talvez ele tenha apenas 48 horas” – explica Nebula (Karen Gillan) enquanto o grupo analisa a possibilidade de operar ou não Rocket, que agora possui um sistema de alta tecnologia que o coloca em risco caso seja submetido a alguma intervenção.

"Todos ao meu redor morrem. Minha mãe, Yondu, Gamora" – lamenta Peter Quill (Chris Pratt) enquanto embarca junto com seus amigos em uma missão para salvar a vida de Rocket.

"Eu sei que você não se lembra de nada. Mas você era tudo para mim. E sinto tanto sua falta" – Peter Quill admite a Gamora (Zoe Saldana).

"Aquilo não é o céu, aquilo é um teto. Mas estão fazendo um mundo novo para todos nós, e quando chegarmos lá vai ter céu, e será bonito e para sempre" – Lylla diz enquanto conversa com seus amigos, presos em suas gaiolas, olhando para o teto.

"Algum dia, vou fazer máquinas grandes que voam, e eu e meus amigos vamos voar juntos para o lindo céu para sempre. Lylla, Dentes, Chão e eu, Rocket" – afirma Rocket a seus amigos.