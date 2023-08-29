Guardiões da Galáxia Vol. 3: viaje para as décadas de 70, 80 e 90 com sua irresistível trilha sonora

O filme da Marvel Studios está disponível no Disney+ com músicas que marcaram época. Confira!



A saga Guardiões da Galáxia sempre se destacou pelos carismáticos personagens. Mas outro ponto forte de todos os seus filmes é a trilha sonora.

As músicas dos dois primeiros longas-metragens chamaram a atenção de muitos espectadores e Guardiões da Galáxia Vol. 3, lançado recentemente no Disney+, não é exceção.

O filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) atravessa os anos 70, 80 e 90 por meio de um repertório que abrange músicas de artistas tão diversos quanto Earth, Wind & Fire, Alice Cooper, Beastie Boys e Radiohead.









A importância da música em Guardiões da Galáxia Vol. 3



Composta por 17 músicas, a trilha sonora tem a marca indiscutível de James Gunn. O diretor e roteirista dos três filmes é especialista na arte de criar momentos em que uma música cuidadosamente selecionada transporta o público para a cena.

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a música é introduzida na história por meio de um tocador que chega às mãos de Peter Quill (Chris Pratt). “A primeira playlist foi a que Peter recebeu de sua mãe e levou para o espaço. Essa era a música que definia quem ele era", disse Pratt em uma entrevista oficial.

"No segundo filme, era uma fita que ela havia deixado e que ele nunca abriu por medo de que fosse a última coisa que veria dela. Mas ele finalmente a abre. Depois, o terceiro filme traz toda a música que sai do tocador que Yondu (Michael Rooker) dá a Peter Quill”, completa o ator.









Quais músicas estão na trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3?





A trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3 é composta pelas seguintes músicas:

"Creep" (Radiohead).

"Crazy On You" (Heart)

“Since You Been Gone" (Rainbow)

"In The Meantime" (Spacehog)

“Reasons" (Earth, Wind & Fire)

“Do You Realize?" (The Flaming Lips)

"We Care A Lot" (Faith No More)

"Koinu No Carnival" (Ehamic)

"I'm Always Chasing Rainbows" (Alice Cooper)

"San Francisco" (The Mowgli's)

"Poor Girl" (X)

“This Is The Day" (The The)

“No Sleep Till Brooklyn" (Beastie Boys)

“Dog Days Are Over" (Florence + The Machine)

“Badlands" (Bruce Springsteen)

“I Will Dare" (The Replacements)

“Come and Get Your Love" (Redbone)





Curta as músicas de Guardiões da Galáxia no Disney+





Acesse agora mesmo o Disney+ e divirta-se com um dos maiores sucessos de 2023. Guardiões da Galáxia Vol. 3 te espera com a sua marcante trilha sonora!