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Guardiões da Galáxia Vol. 3: viaje para as décadas de 70, 80 e 90 com sua irresistível trilha sonora

29 de agosto de 2023
29 de agosto de 2023

O filme da Marvel Studios está disponível no Disney+ com músicas que marcaram época. Confira!


A saga Guardiões da Galáxia sempre se destacou pelos carismáticos personagens. Mas outro ponto forte de todos os seus filmes é a trilha sonora.

As músicas dos dois primeiros longas-metragens chamaram a atenção de muitos espectadores e Guardiões da Galáxia Vol. 3, lançado recentemente no Disney+, não é exceção.

O filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) atravessa os anos 70, 80 e 90 por meio de um repertório que abrange músicas de artistas tão diversos quanto Earth, Wind & Fire, Alice Cooper, Beastie Boys e Radiohead.

Guardiões da Galáxia


A importância da música em Guardiões da Galáxia Vol. 3


Composta por 17 músicas, a trilha sonora tem a marca indiscutível de James Gunn. O diretor e roteirista dos três filmes é especialista na arte de criar momentos em que uma música cuidadosamente selecionada transporta o público para a cena.

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a música é introduzida na história por meio de um tocador que chega às mãos de Peter Quill (Chris Pratt). “A primeira playlist foi a que Peter recebeu de sua mãe e levou para o espaço. Essa era a música que definia quem ele era", disse Pratt em uma entrevista oficial.

"No segundo filme, era uma fita que ela havia deixado e que ele nunca abriu por medo de que fosse a última coisa que veria dela. Mas ele finalmente a abre. Depois, o terceiro filme traz toda a música que sai do tocador que Yondu (Michael Rooker) dá a Peter Quill”, completa o ator.

Guardiões da Galáxia


Quais músicas estão na trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3?

A trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3 é composta pelas seguintes músicas:

  •  "Creep" (Radiohead).
  •  "Crazy On You" (Heart)
  • Since You Been Gone" (Rainbow)
  • "In The Meantime" (Spacehog)
  • Reasons" (Earth, Wind & Fire)
  • Do You Realize?" (The Flaming Lips)
  • "We Care A Lot" (Faith No More)
  • "Koinu No Carnival" (Ehamic)
  • "I'm Always Chasing Rainbows" (Alice Cooper)
  • "San Francisco" (The Mowgli's)
  • "Poor Girl" (X)
  •  “This Is The Day" (The The)
  • No Sleep Till Brooklyn" (Beastie Boys)
  • Dog Days Are Over" (Florence + The Machine)
  • Badlands" (Bruce Springsteen)
  • I Will Dare" (The Replacements)
  • Come and Get Your Love" (Redbone)

Curta as músicas de Guardiões da Galáxia no Disney+

Acesse agora mesmo o Disney+ e divirta-se com um dos maiores sucessos de 2023. Guardiões da Galáxia Vol. 3 te espera com a sua marcante trilha sonora!

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