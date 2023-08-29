Guardiões da Galáxia Vol. 3: viaje para as décadas de 70, 80 e 90 com sua irresistível trilha sonora

O filme da Marvel Studios está disponível no Disney+ com músicas que marcaram época. Confira!
A saga Guardiões da Galáxia sempre se destacou pelos carismáticos personagens. Mas outro ponto forte de todos os seus filmes é a trilha sonora.
As músicas dos dois primeiros longas-metragens chamaram a atenção de muitos espectadores e Guardiões da Galáxia Vol. 3, lançado recentemente no Disney+, não é exceção.
O filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) atravessa os anos 70, 80 e 90 por meio de um repertório que abrange músicas de artistas tão diversos quanto Earth, Wind & Fire, Alice Cooper, Beastie Boys e Radiohead.
A importância da música em Guardiões da Galáxia Vol. 3
Composta por 17 músicas, a trilha sonora tem a marca indiscutível de James Gunn. O diretor e roteirista dos três filmes é especialista na arte de criar momentos em que uma música cuidadosamente selecionada transporta o público para a cena.
Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a música é introduzida na história por meio de um tocador que chega às mãos de Peter Quill (Chris Pratt). “A primeira playlist foi a que Peter recebeu de sua mãe e levou para o espaço. Essa era a música que definia quem ele era", disse Pratt em uma entrevista oficial.
"No segundo filme, era uma fita que ela havia deixado e que ele nunca abriu por medo de que fosse a última coisa que veria dela. Mas ele finalmente a abre. Depois, o terceiro filme traz toda a música que sai do tocador que Yondu (Michael Rooker) dá a Peter Quill”, completa o ator.
Quais músicas estão na trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3?
A trilha sonora de Guardiões da Galáxia Vol. 3 é composta pelas seguintes músicas:
- "Creep" (Radiohead).
- "Crazy On You" (Heart)
- “Since You Been Gone" (Rainbow)
- "In The Meantime" (Spacehog)
- “Reasons" (Earth, Wind & Fire)
- “Do You Realize?" (The Flaming Lips)
- "We Care A Lot" (Faith No More)
- "Koinu No Carnival" (Ehamic)
- "I'm Always Chasing Rainbows" (Alice Cooper)
- "San Francisco" (The Mowgli's)
- "Poor Girl" (X)
- “This Is The Day" (The The)
- “No Sleep Till Brooklyn" (Beastie Boys)
- “Dog Days Are Over" (Florence + The Machine)
- “Badlands" (Bruce Springsteen)
- “I Will Dare" (The Replacements)
- “Come and Get Your Love" (Redbone)
Curta as músicas de Guardiões da Galáxia no Disney+
Acesse agora mesmo o Disney+ e divirta-se com um dos maiores sucessos de 2023. Guardiões da Galáxia Vol. 3 te espera com a sua marcante trilha sonora!