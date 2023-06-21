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Invasão Secreta: Nick Fury descobre os planos dos Skrulls no episódio 1

21 de junho de 2023
21 de junho de 2023

A série protagonizada por Nick Fury estreou com muita ação e emoção – e você não pode perder! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) está de volta à Terra! Invasão Secreta, nova série que integra o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), estreou nesta quarta-feira, dia 21 de junho, no Disney+.

Logo de cara, o episódio 1 já trouxe revelações e alguns personagens que ainda não tinham sido vistos no UCM. Confira abaixo mais informações.


O que acontece no episódio 1 de Invasão Secreta?


No começo do episódio de estreia de Invasão Secreta, o espectador descobre que Nick Fury deixou sua missão no espaço.

O personagem se encontra com o alienígena Talos (Ben Mendelsohn) e com sua fiel aliada Maria Hill (Cobie Smulders) em Moscou, na Rússia.

Fury é informado de que há uma conspiração de Skrulls em andamento. Uma facção rebelde dos alienígenas pretende provocar uma guerra na Terra e tomar o planeta.

A próxima etapa do plano? Realizar um ataque com bombas em Moscou e gerar um conflito entre Estados Unidos e Rússia. Apesar de ser da mesma raça dos Skrulls, Talos não concorda com a ideia de dominar a Terra e está disposto a impedi-los juntamente com Nick Fury e Maria Hill.

Mas nada disso será simples e até mesmo tensões familiares virão à tona. Isso porque a filha de Talos, G’iah (Emilia Clarke), faz parte do grupo rebelde Skrull liderado por Gravik (Kingsley Ben-Adir).

Outra personagem que o público também conhece no episódio é Sonya Falsworth (Olivia Colman), agente do MI6, serviço de inteligência britânico. Ela também está investigando os Skrulls, mas se recusa a trabalhar com Nick Fury

Considerando que cada minuto é decisivo, os personagens entram em uma corrida contra o tempo para impedir o ataque dos Skrulls.

Como o episódio 1 revela ao final, isso não será possível sem perdas difíceis.


Quando estreiam os próximos episódios de Invasão Secreta?


Para saber o desdobramento dessa história, não perca os próximos episódios de Invasão Secreta! A cada quarta-feira, sempre às 04h (horário de Brasília), será lançado um novo exclusivamente no Disney+

Para saber de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse a página Marvel Insider.

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