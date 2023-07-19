Cancel
NOVIDADES MARVEL

Invasão Secreta: Nick Fury se prepara para o grande confronto com Gravik no episódio 5

19 de julho de 2023
19 de julho de 2023

Após o atentado ao presidente Ritson, a 3ª Guerra Mundial vai ficando cada vez mais próxima em Invasão Secreta. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Invasão Secreta, nova série da Marvel Studios no Disney+, estreou o seu penúltimo episódio nesta quarta-feira, dia 19 de julho, com novas revelações.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) segue lutando para impedir que os alienígenas Skrulls, liderados por Gravik (Kingsley Ben-Adir), provoquem uma 3ª Guerra Mundial entre os humanos e tomem o controle do planeta. 

Invasão Secreta: Nick Fury

O que acontece no episódio 5 de Invasão Secreta?


O episódio 5 começa logo após os acontecimentos do episódio 4. O atentado dos Skrulls ao presidente dos Estados Unidos, Ritson (Dermot Mulroney), falhou graças à intervenção de Nick Fury e Talos (Ben Mendelsohn), que morreu no combate. 

No entanto, Gravik encontra uma forma de tirar proveito da situação, manipulando o presidente para fazê-lo crer que os Skrulls estão trabalhando com a Rússia

Nesse plano, o Skrull que tomou o lugar de James Rhodes (Don Cheadle), homem de confiança de Ritson, sugere ao presidente fazer um ataque a Nova Skrullos, o local em que os alienígenas estão abrigados no território russo.

Um ato que, certamente, geraria uma resposta militar da Rússia e um conflito em escala mundial.

Nick Fury

Gravik chantageia Nick Fury para conseguir o DNA dos Vingadores em Invasão Secreta


O episódio 5 também traz a revelação de que Gravik está em busca de algo chamado de “Colheita” como parte da sua pesquisa de Super Skrulls (versões aprimoradas e mais poderosas dos alienígenas).

A Colheita é o DNA dos Vingadores que foi obtido em segredo por Nick Fury e Gravik no passado, quando eles eram aliados. 

Sabendo do perigo do material cair em mãos erradas, Fury escondeu a Colheita em um local secreto. Gravik liga para o protagonista e o chantageia para obtê-la. 

“Tenho uma proposta para você. Traga-a para mim pessoalmente e cancelo essa coisa toda. Se não conseguir o que quero, seu presidente vai atacar Nova Skrullos e aí a guerra começa”, diz o vilão.

Fury vai até a Finlândia, onde a Colheita está escondida, e pega o frasco que contém o DNA dos poderosos super-heróis

Será que ele vai realmente entregar o material para os Skrulls ou Fury tem alguma carta escondida na manga? A única maneira de descobrir é assistindo ao último episódio!

Invasão Secreta

Não perca o episódio final de Invasão Secreta no Disney+


O episódio 6, o último da 1ª temporada de Invasão Secreta, estreia no Disney+ na próxima quarta-feira, dia 26 de julho

A partir das 04h (horário de Brasília), você poderá assistir e descobrir se Fury irá mesmo conseguir impedir a 3ª Guerra Mundial.

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set