Invasão Secreta: Nick Fury se prepara para o grande confronto com Gravik no episódio 5

Após o atentado ao presidente Ritson, a 3ª Guerra Mundial vai ficando cada vez mais próxima em Invasão Secreta. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Invasão Secreta, nova série da Marvel Studios no Disney+, estreou o seu penúltimo episódio nesta quarta-feira, dia 19 de julho, com novas revelações.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) segue lutando para impedir que os alienígenas Skrulls, liderados por Gravik (Kingsley Ben-Adir), provoquem uma 3ª Guerra Mundial entre os humanos e tomem o controle do planeta.





O que acontece no episódio 5 de Invasão Secreta?



O episódio 5 começa logo após os acontecimentos do episódio 4. O atentado dos Skrulls ao presidente dos Estados Unidos, Ritson (Dermot Mulroney), falhou graças à intervenção de Nick Fury e Talos (Ben Mendelsohn), que morreu no combate.

No entanto, Gravik encontra uma forma de tirar proveito da situação, manipulando o presidente para fazê-lo crer que os Skrulls estão trabalhando com a Rússia.

Nesse plano, o Skrull que tomou o lugar de James Rhodes (Don Cheadle), homem de confiança de Ritson, sugere ao presidente fazer um ataque a Nova Skrullos, o local em que os alienígenas estão abrigados no território russo.

Um ato que, certamente, geraria uma resposta militar da Rússia e um conflito em escala mundial.





Gravik chantageia Nick Fury para conseguir o DNA dos Vingadores em Invasão Secreta



O episódio 5 também traz a revelação de que Gravik está em busca de algo chamado de “Colheita” como parte da sua pesquisa de Super Skrulls (versões aprimoradas e mais poderosas dos alienígenas).

A Colheita é o DNA dos Vingadores que foi obtido em segredo por Nick Fury e Gravik no passado, quando eles eram aliados.

Sabendo do perigo do material cair em mãos erradas, Fury escondeu a Colheita em um local secreto. Gravik liga para o protagonista e o chantageia para obtê-la.

“Tenho uma proposta para você. Traga-a para mim pessoalmente e cancelo essa coisa toda. Se não conseguir o que quero, seu presidente vai atacar Nova Skrullos e aí a guerra começa”, diz o vilão.

Fury vai até a Finlândia, onde a Colheita está escondida, e pega o frasco que contém o DNA dos poderosos super-heróis.

Será que ele vai realmente entregar o material para os Skrulls ou Fury tem alguma carta escondida na manga? A única maneira de descobrir é assistindo ao último episódio!





Não perca o episódio final de Invasão Secreta no Disney+



O episódio 6, o último da 1ª temporada de Invasão Secreta, estreia no Disney+ na próxima quarta-feira, dia 26 de julho.

A partir das 04h (horário de Brasília), você poderá assistir e descobrir se Fury irá mesmo conseguir impedir a 3ª Guerra Mundial.

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