Invasão Secreta: os aliados e inimigos Nick Fury na nova série da Marvel

A série conta com novos personagens e outros já conhecidos dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
Os dois primeiros episódios de Invasão Secreta já estão no Disney+. A nova série da Marvel Studios é focada em Nick Fury (Samuel L. Jackson). Com um forte cunho de espionagem, ela vai deixar todo mundo se perguntando em quem realmente confiar.
Em Invasão Secreta, o público descobre novos traços da personalidade do superespião da S.H.I.E.L.D, enquanto ele tenta impedir uma invasão liderada por um grupo de Skrulls.
Mas Fury não está sozinho. O personagem é acompanhado por rostos conhecidos dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e por outros que são inéditos.
Alguns são aliados, outros, inimigos. Saiba quem são eles!
Aliados e inimigos de Nick Fury en Invasão Secreta
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Talos (Ben Mendelsohn): o espião do Império Skrull é um mestre da espionagem intergaláctica e metamorfose. Após os eventos de Capitã Marvel (2019), Talos deve lidar com o que significa ser um líder, ao mesmo tempo em que discorda das pessoas mais próximas a ele, incluindo seu amigo, Nick Fury.
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Maria Hill (Cobie Smulders): a agente da S.H.I.E.L.D. se junta a Fury na nova série para impedir a invasão clandestina dos Skrulls. Tenaz e engenhosa, Hill prova que sua virtude número um é a lealdade.
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Everett Ross (Martin Freeman): como visto no primeiro episódio, o agente coloca os eventos em Invasão Secreta em marcha quando recebe informações sobre uma invasão Skrull.
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G’iah (Emilia Clarke): após aparecer ainda criança em Capitã Marvel, a filha de Talos retorna ao UCM como uma feroz e pragmática guerreira Skrull. Os fãs acompanharão o vínculo entre G'iah e Talos, revelando aspectos mais calorosos do espião Skrull.
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Sonya Falsworth (Olivia Colman): se há alguém que pode enfrentar Fury é a agente Sonya Falsworth. A nova personagem do UCM é a oponente mais mortal que segue os rebeldes há algum tempo.
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James Rhodes (Don Cheadle): Invasão Secreta marca o retorno do Coronel James Rhodes, que deve tomar algumas decisões difíceis quando descobre a iminente invasão Skrull.
- Gravik (Kingsley Ben-Adir): ele é o jovem cérebro por trás dos Skrulls rebeldes que planejam dominar a Terra.
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