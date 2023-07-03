Invasão Secreta: os aliados e inimigos Nick Fury na nova série da Marvel

A série conta com novos personagens e outros já conhecidos dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os dois primeiros episódios de Invasão Secreta já estão no Disney+. A nova série da Marvel Studios é focada em Nick Fury (Samuel L. Jackson). Com um forte cunho de espionagem, ela vai deixar todo mundo se perguntando em quem realmente confiar.

Em Invasão Secreta, o público descobre novos traços da personalidade do superespião da S.H.I.E.L.D, enquanto ele tenta impedir uma invasão liderada por um grupo de Skrulls.

Mas Fury não está sozinho. O personagem é acompanhado por rostos conhecidos dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e por outros que são inéditos.

Alguns são aliados, outros, inimigos. Saiba quem são eles!









Aliados e inimigos de Nick Fury en Invasão Secreta





Talos ( Ben Mendelsohn ): o espião do Império Skrull é um mestre da espionagem intergaláctica e metamorfose. Após os eventos de Capitã Marvel (2019), Talos deve lidar com o que significa ser um líder, ao mesmo tempo em que discorda das pessoas mais próximas a ele, incluindo seu amigo, Nick Fury .





( ): o do é um mestre da espionagem intergaláctica e metamorfose. Após os eventos de (2019), Talos deve lidar com o que significa ser um líder, ao mesmo tempo em que discorda das pessoas mais próximas a ele, incluindo seu amigo, . Maria Hill ( Cobie Smulders ): a agente da S.H.I.E.L.D. se junta a Fury na nova série para impedir a invasão clandestina dos Skrulls . Tenaz e engenhosa, Hill prova que sua virtude número um é a lealdade .





( ): a agente da S.H.I.E.L.D. se junta a Fury na nova série para impedir a dos . Tenaz e engenhosa, Hill prova que sua virtude número um é a . Everett Ross ( Martin Freeman ): como visto no primeiro episódio , o agente coloca os eventos em Invasão Secreta em marcha quando recebe informações sobre uma invasão Skrull.





( ): como visto no , o agente coloca os eventos em em marcha quando recebe informações sobre uma invasão Skrull. G’iah ( Emilia Clarke ): após aparecer ainda criança em Capitã Marvel , a filha de Talos retorna ao UCM como uma feroz e pragmática guerreira Skrull. Os fãs acompanharão o vínculo entre G'iah e Talos , revelando aspectos mais calorosos do espião Skrull.





( ): após aparecer ainda criança em , a retorna ao UCM como uma feroz e pragmática guerreira Skrull. Os fãs acompanharão o vínculo entre e , revelando aspectos mais calorosos do espião Skrull. Sonya Falsworth ( Olivia Colman ): se há alguém que pode enfrentar Fury é a agente Sonya Falsworth . A nova personagem do UCM é a oponente mais mortal que segue os rebeldes há algum tempo.





( ): se há alguém que pode enfrentar Fury é a agente . A do UCM é a oponente mais mortal que segue os rebeldes há algum tempo. James Rhodes ( Don Cheadle ): Invasão Secreta marca o retorno do Coronel James Rhodes , que deve tomar algumas decisões difíceis quando descobre a iminente invasão Skrull.





( ): marca o retorno do , que deve tomar algumas decisões difíceis quando descobre a iminente invasão Skrull. Gravik (Kingsley Ben-Adir): ele é o jovem cérebro por trás dos Skrulls rebeldes que planejam dominar a Terra.



Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!