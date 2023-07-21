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Mansão Mal-Assombrada: quem é Tiffany Haddish, que interpreta Harriet no novo filme da Disney 

21 de julho de 2023
21 de julho de 2023

Atriz vencedora de premiações está no elenco da produção que poderá ser vista em breve nos cinemas


A atriz e comediante norte-americana Tiffany Haddish é Harriet, uma médium que se une a um padre para lutar contra espíritos em Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney que estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 27 de julho

Tiffany Haddish é conhecida por ter participado de muitas séries e filmes de comédias, mas a atriz também aposta sua carreira em diferentes vertentes desde que estreou, em um filme musical de 2005.

Em Mansão Mal-Assombrada, Tiffany interpreta uma médium que se alia a um padre (vivido por Owen Wilson), uma cientista viúva, uma vidente malsucedida e um historiador para vencer criaturas malignas que assombram o local. 

Antes de conferir a estreia de Mansão Mal-Assombrada na telona, descubra um pouco mais sobre a carreira de Tiffany Haddish.


Quem é Tiffany Haddish? 


 Tiffany Haddish nasceu em 3 de dezembro de 1979 em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A atriz viveu boa parte da vida com a avó, sendo a mais velha de cinco irmãos. 

Tiffany é atriz e produtora, conhecida pelo seu trabalho no filme de comédia Viagem das Garotas (2017), disponível no Star+, em que viveu a festeira impulsiva Dina

Presente em mais de 80 produções, entre filmes, séries e programas de TV, Tiffany já venceu um prêmio Emmy® por sua atuação como apresentadora de um especial do programa Saturday Night Live.

Além de atriz e produtora, Tiffany também é cantora e já conquistou um Grammy® em 2021, como Melhor Álbum de Comédia, por Black Mitzvah, em material que celebrou seus 40 anos de vida.

Veja Mansão Mal-Assombrada em breve nos cinemas! 


O novo filme da Disney, Mansão Mal-Assombrada traz muita diversão e mistério com um elenco incrível aos cinemas a partir do dia 27 de julho. Não perca!

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