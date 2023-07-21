Mansão Mal-Assombrada: quem é Tiffany Haddish, que interpreta Harriet no novo filme da Disney 

Atriz vencedora de premiações está no elenco da produção que poderá ser vista em breve nos cinemas



A atriz e comediante norte-americana Tiffany Haddish é Harriet, uma médium que se une a um padre para lutar contra espíritos em Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney que estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 27 de julho.

Tiffany Haddish é conhecida por ter participado de muitas séries e filmes de comédias, mas a atriz também aposta sua carreira em diferentes vertentes desde que estreou, em um filme musical de 2005.

Em Mansão Mal-Assombrada, Tiffany interpreta uma médium que se alia a um padre (vivido por Owen Wilson), uma cientista viúva, uma vidente malsucedida e um historiador para vencer criaturas malignas que assombram o local.

Antes de conferir a estreia de Mansão Mal-Assombrada na telona, descubra um pouco mais sobre a carreira de Tiffany Haddish.









Quem é Tiffany Haddish?



Tiffany Haddish nasceu em 3 de dezembro de 1979 em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A atriz viveu boa parte da vida com a avó, sendo a mais velha de cinco irmãos.

Tiffany é atriz e produtora, conhecida pelo seu trabalho no filme de comédia Viagem das Garotas (2017), disponível no Star+, em que viveu a festeira impulsiva Dina.

Presente em mais de 80 produções, entre filmes, séries e programas de TV, Tiffany já venceu um prêmio Emmy® por sua atuação como apresentadora de um especial do programa Saturday Night Live.

Além de atriz e produtora, Tiffany também é cantora e já conquistou um Grammy® em 2021, como Melhor Álbum de Comédia, por Black Mitzvah, em material que celebrou seus 40 anos de vida.





Veja Mansão Mal-Assombrada em breve nos cinemas!



O novo filme da Disney, Mansão Mal-Assombrada traz muita diversão e mistério com um elenco incrível aos cinemas a partir do dia 27 de julho. Não perca!