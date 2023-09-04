Cancel
Novidades Disney+

Minha Música, Minha Terra: onde ver online a série que traz o Jota Quest na estreia

4 de setembro de 2023
4 de setembro de 2023

A produção feita em parceria com a Rádio Disney já estreou no Disney+.


Percorra os caminhos que levaram grandes nomes da música popular brasileira na série especial Minha Música, Minha Terra. Feita em parceria com a Rádio Disney, a produção já estreou trazendo o som do Jota Quest ao Disney+.

No episódio, a banda revisita a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Foi lá que Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin se uniram para formar o Jota Quest – que completa 25 anos de carreira agora em 2023.

Descubra como a pluralidade mineira, a efervescência cultural da cidade e a História recente do Brasil influenciaram a obra da banda.


Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+


Assista à Minha Música, Minha Terra no Disney+


Além do Jota Quest, outros nomes da música brasileira como Cristiano Araújo, Anavitória e Capital Inicial também voltarão às suas origens no Minha Música, Minha Terra.

O primeiro episódio já está no Disney+ e, quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, novas histórias serão disponibilizadas no streaming

E se você adora um bom bate-papo e deixar o som rolar enquanto cozinha, assista também à A Música Está Servida, onde música e gastronomia se unem, também no Disney+!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set