Minha Música, Minha Terra: onde ver online a série que traz o Jota Quest na estreia

A produção feita em parceria com a Rádio Disney já estreou no Disney+.
Percorra os caminhos que levaram grandes nomes da música popular brasileira na série especial Minha Música, Minha Terra. Feita em parceria com a Rádio Disney, a produção já estreou trazendo o som do Jota Quest ao Disney+.
No episódio, a banda revisita a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Foi lá que Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin se uniram para formar o Jota Quest – que completa 25 anos de carreira agora em 2023.
Descubra como a pluralidade mineira, a efervescência cultural da cidade e a História recente do Brasil influenciaram a obra da banda.
Minha Música, Minha Terra | Trailer Oficial | Disney+
Assista à Minha Música, Minha Terra no Disney+
Além do Jota Quest, outros nomes da música brasileira como Cristiano Araújo, Anavitória e Capital Inicial também voltarão às suas origens no Minha Música, Minha Terra.
O primeiro episódio já está no Disney+ e, quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, novas histórias serão disponibilizadas no streaming.
E se você adora um bom bate-papo e deixar o som rolar enquanto cozinha, assista também à A Música Está Servida, onde música e gastronomia se unem, também no Disney+!