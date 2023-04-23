Mulheres na Marvel: Dubladora de Elsa Bloodstone, de Lobisomem na Noite, celebra a presença de super-heroínas

A atriz e dubladora Sylvia Salustti gostou de dublar a personagem Elsa por conta de sua força em defender seus objetivos.



Sylvia Salustti, de 48 anos, faz a voz de Elsa Bloodstone (Laura Donnelly), no especial da Marvel Lobisomem na Noite. Há 32 anos trabalhando com dublagem e atuação, Sylvia diz que a presença de mulheres fortes e super-heroínas na franquia é uma celebração das personagens femininas da vida real.

A personagem Elsa Bloodstone vem de uma lendária linhagem de caçadores de monstros e já enfrentou, nos quadrinhos, até mesmo o Drácula.

No especial Lobisomem na Noite, Elsa está afastada do pai Ulysses que, após retornar dos mortos, promove uma competição entre diversas pessoas para conquistar a relíquia da família.

A jovem, então, aparece de surpresa para pegar o que lhe é de direito. Para isso, no entanto, ela precisa enfrentar o lobisomem em que se transforma Jack Russell (Gael García Bernal).





Dubladora Sylvia Salustti

Elsa Bloodstone, de Lobisomem na Noite é um bom exemplo da força feminina em Marvel





Segundo a dubladora, a personagem Elsa é um ótimo exemplo da luta das mulheres em meio a um mundo dominado por homens que, muitas vezes. Ela precisa provar ao grupo que tem valor e merece receber o prêmio mesmo sendo filha de Ulysses.

“Não conhecia a personagem antes desse trabalho, mas gostei muito do jeito despachado e forte dela. Ela tem um deboche que eu gosto muito e me diverti dublando”, conta Sylvia.

Ao terminar Lobisomem na Noite, ficamos com a impressão de que Elsa poderá aparecer em momentos futuros do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e muitos fãs esperam que ela retorne, já que nos quadrinhos ela é uma presença adorada.





Marvel e o protagonismo feminino





Além de Elsa, a atriz e dubladora carioca conta que gosta muito do Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitã Marvel e a Feiticeira Escarlate.

“O heroísmo retratado na ficção, através das super-heroínas, é não só uma celebração importante, como necessária”, explica ela citando justamente as personagens femininas de que mais gosta na Marvel.

A complexa Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) é uma das mais queridas pelos fãs, principalmente mulheres, já que sua personalidade é ampla e recusa limitações. Ela pode ser boa ou má dependendo não só da situação mas de que ponto de vista se observa.



Espaço para mais personagens femininas de destaque





“Seria bom ter cada vez mais mulheres representadas nesses papéis fortes”, afirma Sylvia. Segundo ela, ainda há poucas produções que colocam a mulher como protagonista ou possuem um elenco majoritariamente feminino.

Isso se reflete em dificuldades até mesmo dentro da profissão de dubladora. Com poucas personagens mulheres, poucas atrizes conseguem participar do ofício.

A importância de mostrar mulheres em todos os lugares, portanto, é, para Sylvia, “o reconhecimento crescente, mesmo contra o interesse de figuras antagônicas, de que ocupamos o espaço a que sempre tivemos direito”.



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