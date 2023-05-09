Muppets e o Caos Elétrico: quais são os artistas convidados da nova série Disney+?

Os Muppets da banda Desordem Elétrica vão contar com convidados mais do que especiais em sua nova produção!
Está chegando a hora de curtir a música no último volume em Muppets e o Caos Elétrico! A nova série com as marionetes mais amadas pelo público estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!
Após 45 anos de muito rock and roll, a banda Desordem Elétrica enfim parece pronta para gravar seu primeiro disco. E, para isso, vão contar com a ajuda de Nora Singh, uma produtora desesperada para salvar sua gravadora.
Se por um lado, convencer o Dr. Dentuço e seus amigos a levarem alguma coisa a sério não vai ser nada fácil, por outro, Nora contará com a ajuda de sua irmã Hannah, fera em redes sociais, e Moog, um super fã alucinado pela Desordem Elétrica.
Somam-se a eles, ainda, vários convidados especiais! Veja, a seguir, quem mais participa nesta trama hilária:
Os convidados especiais de Muppets e o Caos Elétrico
Com Dr. Dentuço nos vocais e teclado; Animal na bateria; Floyd Pepper nos vocais e baixo; Janice nos vocais e guitarra principal; Zoot no saxofone e Lips no trompete, a banda Desordem Elétrica vai receber convidados mais do que especiais.
Juntando-se à Desordem Elétrica em sua jornada, está o ator convidado Anders Holm, além de uma incrível lista de talentos, incluindo os seguintes artistas:
- Paula Abdul
- Steve Aoki
- David Bizarro
- Rachel Bloom
- Nicole Byer
- Sofia Carson
- Charlamagne Tha God
- Tommy Chong
- Billy Corgan
- Stephanie D’Abruzzo
- deadmau5
- Desiigner
- Colton Dunn
- Morgan Freeman
- Susanna Hoffs
- James Hong
- Jennifer Irwin
- Karamo
- Kesha
- Tommy Lee
- Lil Nas X
- Riki Lindhome
- Cheech Marin
- Ziggy Marley
- Jack McBrayer
- Arden Myrin
- Nico Santos
- Kristen Schaal
- Ben Schwartz
- Ryan Seacrest
- Kevin Smith
- Chris Stapleton
- Danny Trejo
- Joe Lo Truglio
- “Weird Al” Yankovic
- Cedric Yarbrough
- Zedd
Acompanhe Muppets e o Caos Elétrico no Disney+
Aumente o som e prepare-se para acompanhar as aventuras da Desordem Elétrica em Muppets e o Caos Elétrico. A nova série estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!