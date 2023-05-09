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NOVIDADES DISNEY+

Muppets e o Caos Elétrico: quais são os artistas convidados da nova série Disney+?

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

Os Muppets da banda Desordem Elétrica vão contar com convidados mais do que especiais em sua nova produção!


Está chegando a hora de curtir a música no último volume em Muppets e o Caos Elétrico! A nova série com as marionetes mais amadas pelo público estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!

Após 45 anos de muito rock and roll, a banda Desordem Elétrica enfim parece pronta para gravar seu primeiro disco. E, para isso, vão contar com a ajuda de Nora Singh, uma produtora desesperada para salvar sua gravadora

Se por um lado, convencer o Dr. Dentuço e seus amigos a levarem alguma coisa a sério não vai ser nada fácil, por outro, Nora contará com a ajuda de sua irmã Hannah, fera em redes sociais, e Moog, um super fã alucinado pela Desordem Elétrica.

Somam-se a eles, ainda, vários convidados especiais! Veja, a seguir, quem mais participa nesta trama hilária:

Muppets e o Caos Elétrico

Os convidados especiais de Muppets e o Caos Elétrico


Com Dr. Dentuço nos vocais e teclado; Animal na bateria; Floyd Pepper nos vocais e baixo; Janice nos vocais e guitarra principal; Zoot no saxofone e Lips no trompete, a banda Desordem Elétrica vai receber convidados mais do que especiais.

Juntando-se à Desordem Elétrica em sua jornada, está o ator convidado Anders Holm, além de uma incrível lista de talentos, incluindo os seguintes artistas:

  • Paula Abdul
  • Steve Aoki
  • David Bizarro
  • Rachel Bloom
  • Nicole Byer
  • Sofia Carson
  • Charlamagne Tha God
  • Tommy Chong
  • Billy Corgan
  • Stephanie D’Abruzzo
  • deadmau5
  • Desiigner
  • Colton Dunn
  • Morgan Freeman
  • Susanna Hoffs
  • James Hong
  • Jennifer Irwin
  • Karamo
  • Kesha
  • Tommy Lee
  • Lil Nas X
  • Riki Lindhome
  • Cheech Marin
  • Ziggy Marley
  • Jack McBrayer
  • Arden Myrin
  • Nico Santos
  • Kristen Schaal
  • Ben Schwartz
  • Ryan Seacrest
  • Kevin Smith
  • Chris Stapleton
  • Danny Trejo
  • Joe Lo Truglio
  • “Weird Al” Yankovic 
  • Cedric Yarbrough
  • Zedd

Acompanhe Muppets e o Caos Elétrico no Disney+


Aumente o som e prepare-se para acompanhar as aventuras da Desordem Elétrica em Muppets e o Caos Elétrico. A nova série estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!

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