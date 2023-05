Muppets e o Caos Elétrico: quais são os artistas convidados da nova série Disney+?

Os Muppets da banda Desordem Elétrica vão contar com convidados mais do que especiais em sua nova produção!



Está chegando a hora de curtir a música no último volume em Muppets e o Caos Elétrico! A nova série com as marionetes mais amadas pelo público estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!

Após 45 anos de muito rock and roll, a banda Desordem Elétrica enfim parece pronta para gravar seu primeiro disco. E, para isso, vão contar com a ajuda de Nora Singh, uma produtora desesperada para salvar sua gravadora.

Se por um lado, convencer o Dr. Dentuço e seus amigos a levarem alguma coisa a sério não vai ser nada fácil, por outro, Nora contará com a ajuda de sua irmã Hannah, fera em redes sociais, e Moog, um super fã alucinado pela Desordem Elétrica.

Somam-se a eles, ainda, vários convidados especiais! Veja, a seguir, quem mais participa nesta trama hilária:

Os convidados especiais de Muppets e o Caos Elétrico



Com Dr. Dentuço nos vocais e teclado; Animal na bateria; Floyd Pepper nos vocais e baixo; Janice nos vocais e guitarra principal; Zoot no saxofone e Lips no trompete, a banda Desordem Elétrica vai receber convidados mais do que especiais.

Juntando-se à Desordem Elétrica em sua jornada, está o ator convidado Anders Holm, além de uma incrível lista de talentos, incluindo os seguintes artistas:

Paula Abdul

Steve Aoki

David Bizarro

Rachel Bloom

Nicole Byer

Sofia Carson

Charlamagne Tha God

Tommy Chong

Billy Corgan

Stephanie D’Abruzzo

deadmau5

Desiigner

Colton Dunn

Morgan Freeman

Susanna Hoffs

James Hong

Jennifer Irwin

Karamo

Kesha

Tommy Lee

Lil Nas X

Riki Lindhome

Cheech Marin

Ziggy Marley

Jack McBrayer

Arden Myrin

Nico Santos

Kristen Schaal

Ben Schwartz

Ryan Seacrest

Kevin Smith

Chris Stapleton

Danny Trejo

Joe Lo Truglio

“Weird Al” Yankovic

Cedric Yarbrough

Zedd

Acompanhe Muppets e o Caos Elétrico no Disney+



Aumente o som e prepare-se para acompanhar as aventuras da Desordem Elétrica em Muppets e o Caos Elétrico. A nova série estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!