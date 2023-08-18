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NOVIDADES DISNEY+

No Dia Mundial da Fotografia, conheça o trabalho de Joel Sartore no Disney+

18 de agosto de 2023
18 de agosto de 2023

A série documental A Arca mostra o trabalho do fotógrafo Joel Sartore para registrar diferentes espécies animais.


Neste sábado, 19 de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. A data é uma homenagem à criação do daguerreótipo, aparelho precursor das câmeras fotográficas, em 1839.

Para celebrar este dia, que tal conhecer o trabalho de um fotógrafo incrível na série documental A Arca, disponível no Disney+?

Sobre o que é a série documental A Arca


A série segue o fotógrafo norte-americano Joel Sartore em suas viagens para fotografar alguns dos animais mais raros do mundo

Esses impressionantes retratos de milhares de espécies vão para o Photo Ark, projeto pessoal de Sartore transformado em livro com o objetivo de documentar os seres vivos do mundo antes que sejam extintos. 

Colaborador frequente da revista National Geographic, Sartore foi eleito Explorador do Ano, em 2018. 

Em seu site oficial, o fotógrafo compartilha algumas informações curiosas sobre sua carreira, como o fato de ter sido quatro vezes perseguido por um urso e de já ter encontrado cobras no meio dos seus equipamentos.

Saiba mais sobre Joel Sartore em A Arca, disponível no Disney+


Os apaixonados por fotografia não podem deixar de ver A Arca e conhecer mais do trabalho de quem dedica sua vida a fazer registros fantásticos dos animais. Aproveite para assistir no Disney+

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