Onde ver online a temporada 2 de Star Wars: Visions

Na 2ª temporada, nove curtas-metragens produzidos por diferentes estúdios trazem para a série uma nova perspectiva do universo Star Wars.



Star Wars já rendeu – e continua rendendo – séries dos mais variados estilos. Uma delas acaba de ganhar uma 2ª temporada: trata-se de Star Wars: Visions.

São nove curtas-metragens de animação produzidos por estúdios de diferentes países do mundo. Cada um deles traz uma história que oferece uma nova perspectiva sobre o universo Star Wars.

Os curtas de Star Wars: Visions Volume 2 (como é chamada a nova temporada) foram criados pelos seguintes estúdios de animação internacionais: El Guiri (Espanha), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Chile), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Coreia do Sul), Studio La Cachette (França), 88 Pictures (Índia) e Triggerfish (África do Sul).

Há ainda um curta que é fruto da parceria entre os estúdios D'Art Shtajio (Japão) e a Lucasfilm Ltd (Estados Unidos).







Onde assistir online à temporada 2 de Star Wars: Visions





A temporada 2 de Star Wars: Visions já está disponível no Disney+, assim como toda a temporada 1. Confira agora mesmo!