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NOVIDADES DISNEY

Onde ver online Avante: Nos Bastidores de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

20 de julho de 2023
20 de julho de 2023

Saiba mais sobre a produção que mostra os bastidores do filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.


Se você gostou de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023) e quer descobrir novos detalhes sobre o filme da Marvel Studios, então chegou a hora de assistir a Avante: Nos Bastidores de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+.

Por meio de imagens exclusivas dos bastidores e entrevistas com o elenco e a equipe, a produção revela como a mais recente aventura do Homem-Formiga (Paul Rudd) foi levada à tela. 

Nesse último filme, os espectadores foram transportados para o Reino Quântico, onde conheceram novos e marcantes personagens. Agora, você pode descobrir como esse universo foi criado pela equipe!

Confira Avante: Nos Bastidores de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+


Junte-se a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Kathryn Newton enquanto eles falam sobre os desafios que tiveram ao dar vida aos seus personagens. 

Além disso, o diretor Peyton Reed e o ator Corey Stoll explicam os métodos que usaram para conceber o personagem M.O.D.O.K.

Para saber as últimas notícias do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de conferir a página Marvel Insider!

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