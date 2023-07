Os 3 filmes do Disney+ perfeitos para ver no fim das férias

Você ainda tem alguns dias livres de férias? Então, aproveite para fazer uma maratona de filmes no Disney+!

As férias de julho estão chegando ao fim, mas ainda dá tempo de curtir uma última maratona de filmes! No Disney+ você encontra vários longas-metragens que são ideais para aproveitar os últimos dias livres antes da volta às aulas.

Confira os títulos abaixo e aproveite!









1. High School Musical 2



Quer uma época melhor do que as férias para rever ou assistir ao filme High School Musical 2 (2007) pela primeira vez?

Os alunos da East High School estão prontos para se divertir como nunca, agora que as férias de verão chegaram. Troy (Zac Efron) fica animado quando oferecem a ele o emprego em um clube.

No entanto, tudo faz parte do plano de Sharpay (Ashley Tisdale) para afastá-lo de Gabriella (Vanessa Hudgens). Como tudo isso vai acabar? Você vai ter que assistir para descobrir!









2. Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso



O filme Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso (2014) é uma ótima escolha para ver em família no fim das férias.

No enredo, o jovem Alexandre (Ed Oxenbould) tem o pior dia de sua vida e começa a se perguntar se as coisas ruins só acontecem com ele. No entanto, descobre que seu pai (Steve Carell), e sua mãe (Jennifer Garner), também estão tendo um dia terrível.

Todos vão se divertir e se emocionar com as descobertas de como os piores momentos fazem a família ficar mais unida!









3. Férias em Alto Astral



O veterano Christopher Lloyd interpreta Dennis, um ator desempregado que se une a um grupo de adolescentes que estão em busca de emoção nas férias.

Os jovens querem criar o acampamento de verão dos sonhos: um lugar sem pais, sem orientadores e sem regras. Eles contam com a ajuda de Dennis para enganar os pais e colocar o plano em prática.

Mas quando os adultos chegam para ver onde os filhos estão passando o verão, os personagens precisam dar um jeito de esconder tudo o que aprontaram em suas Férias em Alto Astral (1994).