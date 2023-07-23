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NOVIDADES DISNEY+

Os 3 filmes do Disney+ perfeitos para ver no fim das férias

23 de julho de 2023
23 de julho de 2023

Você ainda tem alguns dias livres de férias? Então, aproveite para fazer uma maratona de filmes no Disney+!

As férias de julho estão chegando ao fim, mas ainda dá tempo de curtir uma última maratona de filmes! No Disney+ você encontra vários longas-metragens que são ideais para aproveitar os últimos dias livres antes da volta às aulas. 

Confira os títulos abaixo e aproveite!


1. High School Musical 2


Quer uma época melhor do que as férias para rever ou assistir ao filme High School Musical 2 (2007) pela primeira vez?

Os alunos da East High School estão prontos para se divertir como nunca, agora que as férias de verão chegaram. Troy (Zac Efron) fica animado quando oferecem a ele o emprego em um clube.

No entanto, tudo faz parte do plano de Sharpay (Ashley Tisdale) para afastá-lo de Gabriella (Vanessa Hudgens). Como tudo isso vai acabar? Você vai ter que assistir para descobrir!


2. Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso


O filme Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso (2014) é uma ótima escolha para ver em família no fim das férias.

No enredo, o jovem Alexandre (Ed Oxenbould) tem o pior dia de sua vida e começa a se perguntar se as coisas ruins só acontecem com ele. No entanto, descobre que seu pai (Steve Carell), e sua mãe (Jennifer Garner), também estão tendo um dia terrível.

Todos vão se divertir e se emocionar com as descobertas de como os piores momentos fazem a família ficar mais unida!

Férias Alto Astral


3. Férias em Alto Astral


 O veterano Christopher Lloyd interpreta Dennis, um ator desempregado que se une a um grupo de adolescentes que estão em busca de emoção nas férias.

Os jovens querem criar o acampamento de verão dos sonhos: um lugar sem pais, sem orientadores e sem regras. Eles contam com a ajuda de Dennis para enganar os pais e colocar o plano em prática.

Mas quando os adultos chegam para ver onde os filhos estão passando o verão, os personagens precisam dar um jeito de esconder tudo o que aprontaram em suas Férias em Alto Astral (1994).

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