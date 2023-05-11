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Os 4 animais que conquistaram os fãs do Universo Cinematográfico Marvel

11 de maio de 2023
11 de maio de 2023

Cada um destes animais cumpre um lugar central nas histórias dos super-heróis. Qual é o seu favorito?


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) precisa de super-heróis para defender a galáxia dos vilões. Se isso for feito com a companhia de amigos peludos, escamosos ou com antenas, melhor ainda!

Com seu carisma particular, cada um deles roubou o coração dos fãs da Marvel. Confira, abaixo, quatro animais que dão tudo de si para defender seus tutores e companheiros.


Cosmos el Perro Espacial en Guardianes de la Galaxia


1. Cosmo, o cão espacial, dos Guardiões da Galáxia


O cão Cosmo (dublado por Maria Bakalova) foi lançado ao espaço como parte de um programa espacial russo.

O personagem, além de conseguir sobreviver à sua jornada intergaláctica, começou a desenvolver poderes que permitiam a ele se comunicar e ter telecinesia (capacidade de usar a mente para mover objetos).

Cosmo apareceu primeiramente em Guardiões da Galáxia (2014) como um cosmonauta capturado na fortaleza do Colecionador (Benicio del Toro) em Luganenhum.

Ele ganhou mais destaque em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022) e em Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023), em exibição atualmente nos cinemas.


Morris en Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos


2. Morris em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis


Ele é redondo, fofo, tem quatro asas, não tem olhos visíveis e rouba a atenção: trata-se de Morris, a criatura que acompanha os personagens em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis.

Morris guia Shang-Chi (Simu Liu), Xialing (Meng'er Zhang), Katy (Awkwafina) e o atrapalhado Trevor Slattery (Ben Kingsley) pelo complexo dos Dez Anéis até a entrada secreta de Ta Lo.

O visual de Morris é, na verdade, baseado em uma divindade chinesa chamada Hundun, conhecida como o deus do caos, segundo o The Official Disney Fan Club.


3. As formigas dos filmes do Homem-Formiga

Conduzindo eletricidade, formando superestruturas ou derrubando inimigos poderosos, as formigas salvaram os super-heróis mais de uma vez.

Em Homem-Formiga e a Vespa (2018), o eterno fanático por formigas Hank Pym (Michael Douglas) continua fazendo experimentos os insetos no porão de sua casa e elas protagonizam momentos memoráveis.

No caso de Homem Formiga e a Vespa: Quantumania (2023), as formigas de Hank Pym enfrentam diretamente o vilão do filme em uma cena marcante.


Gus en Moon Knight


4. Gus em Cavaleiro da Lua


Na série Cavaleiro da Lua (2022), Steven Grant (Oscar Isaac) descobre que tem um transtorno dissociativo de imagem e que compartilha seu corpo com o mercenário Marc Spector.

Mesmo nessa situação complicada e enfrentando inimigos perigosos, é o seu peixinho dourado, o adorável Gus, com quem ele mais se preocupa – afinal, trata-se de seu fiel mascote.

Divirta-se com esses quatro animais e muitos outros nos filmes da Marvel Studios disponíveis no Disney+!

Para não perder nenhuma novidade sobre o UCM, acesse Marvel Insider.

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