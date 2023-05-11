Os 4 animais que conquistaram os fãs do Universo Cinematográfico Marvel

Cada um destes animais cumpre um lugar central nas histórias dos super-heróis. Qual é o seu favorito?
O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) precisa de super-heróis para defender a galáxia dos vilões. Se isso for feito com a companhia de amigos peludos, escamosos ou com antenas, melhor ainda!
1. Cosmo, o cão espacial, dos Guardiões da Galáxia
O cão Cosmo (dublado por Maria Bakalova) foi lançado ao espaço como parte de um programa espacial russo.
O personagem, além de conseguir sobreviver à sua jornada intergaláctica, começou a desenvolver poderes que permitiam a ele se comunicar e ter telecinesia (capacidade de usar a mente para mover objetos).
Cosmo apareceu primeiramente em Guardiões da Galáxia (2014) como um cosmonauta capturado na fortaleza do Colecionador (Benicio del Toro) em Luganenhum.
Ele ganhou mais destaque em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022) e em Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023), em exibição atualmente nos cinemas.
2. Morris em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis
Ele é redondo, fofo, tem quatro asas, não tem olhos visíveis e rouba a atenção: trata-se de Morris, a criatura que acompanha os personagens em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis.
3. As formigas dos filmes do Homem-Formiga
4. Gus em Cavaleiro da Lua
Na série Cavaleiro da Lua (2022), Steven Grant (Oscar Isaac) descobre que tem um transtorno dissociativo de imagem e que compartilha seu corpo com o mercenário Marc Spector.