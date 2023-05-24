Os 4 filmes no Disney+ para quem gostou de Luca

Estas quatro produções estão disponíveis no Disney+ e são ideais para quem gosta de animações.



Em 2021, o filme Luca, da Disney e da Pixar, conquistou o coração dos fãs de filme de animação.

Ambientado em uma cidade litorânea italiana, o longa-metragem conta a história de um adolescente que passa um verão inesquecível, repleto de sorvetes, massas e intermináveis passeios de motocicleta. Mas Luca e seu novo amigo, Alberto, têm um segredo: eles são monstros marinhos do fundo do oceano!

Se você gostou dessa animação disponível no Disney+, saiba que o serviço de streaming também tem outros títulos que você precisa ver.

Confira abaixo!

1) Rio



Se você ficou impressionado com as paisagens de Luca, Rio (2011) te dará a mesma sensação!

No filme, Blu é uma arara azul criada em uma pequena cidade de Minnesota, nos Estados Unidos, como um pássaro doméstico.

Mas, ao saber que ele é a última esperança de sobrevivência da espécie, Linda, sua dona superprotetora, leva Blu ao Rio de Janeiro para se acasalar com Jade, uma arara fêmea com quem acaba vivendo muitas aventuras.

A sequência desse filme, Rio 2 (2014), também está disponível no Disney+.



2) Moana: Um Mar de Aventuras





Moana: Um Mar de Aventuras (2016) conta a história de uma jovem adolescente aventureira e a ousada missão de salvar seu povo.

Ao longo do caminho, Moana conhece o semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre exploradora. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de ação pelo oceano, onde encontram monstros enormes e situações perigosas.

Ao longo do caminho, Moana realiza a aspiração de seus ancestrais e descobre o que sempre buscou: sua própria identidade.



3) Viva - A Vida é uma Festa





Em Viva - A Vida é uma Festa (2017), Miguel sonha em se tornar um músico de sucesso como o seu grande ídolo Ernesto de la Cruz. O problema é que a música foi banida da sua família.

Na tentativa de provar seu talento, Miguel vai parar na deslumbrante e colorida Terra dos Mortos. Ao longo do caminho, ele conhece o simpático Hector e, juntos, embarcam em uma jornada extraordinária para descobrir a verdadeira razão por trás da história da família de Miguel.



4) Encanto





Lançado no mesmo ano que Luca, Encanto (2021) conta a história de uma família extraordinária, os Madrigal. Eles vivem escondidos nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica.

A vela mágica, guardada pela avó Alma, abençoou cada criança da família com um dom único, que vai desde uma força tremenda até o poder de curar.

No entanto, Mirabel é a exceção, pois não recebeu nenhum dom. Mas ela descobre que a magia que envolve sua família e seu lar está em perigo. Assim, a única Madrigal “sem habilidades” pode ser a última esperança para salvar a todos.