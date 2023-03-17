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Os 5 fatos curiosos sobre A Bela e a Fera

17 de março de 2023
17 de março de 2023

Confira curiosidades que até mesmo os maiores fãs de A Bela e a Fera podem não saber.


Não importa quanto tempo passe, algumas animações tornam-se eternas e inesquecíveis no coração do público. A Bela e a Fera (1991), sem dúvidas, é um grande exemplo disso.

A linda e improvável história de amor emociona espectadores de diferentes gerações e está disponível no Disney+.

A Bela e a Fera possui ainda curiosidades que vão desde os bastidores de produção até os prêmio Oscar®

Mesmo tendo assistido ao filme várias vezes, é provável que você não saiba desses cinco fatos curiosos. Confira!

A Bela e a Fera


A Bela e a Fera é uma história que atravessa séculos

Segundo o site da Disney Rewards, a primeira versão histórica de A Bela e a Fera foi escrita e publicada em 1550, pelo escritor italiano Giovanni Straparola.

No entanto, a versão mais famosa é a escrita pela francesa Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, em 1756.

A indicação histórica ao Oscar® de A Bela e a Fera

A Bela e a Fera marcou o cinema ao se tornar a primeira animação indicada à disputada categoria de Melhor Filme do Oscar®, concorrendo com longas de live-action.

Anos depois, outras duas animações da Disney repetiram o feito: Up: Altas Aventuras (2009) e Toy Story 3 (2010) também receberam indicações a Melhor Filme.

A Bela e a Fera


A Fera foi feita inspirada vários animais

Para criar os movimentos da Fera, os animadores se inspiraram em diversos animais, incluindo leão, búfalo, gorila, urso, javali e lobo, afirma o site Disney Rewards

A Bela e a Fera foi aclamado antes mesmo de estar pronto

A equipe de A Bela e a Fera recebeu um pedido para exibir o filme no New York Film Festival, um festival de cinema norte-americano. 

Só tinha um problema: a animação não estava pronta ainda. Eles acabaram concordando em fazer a exibição, mas estavam preocupados de que ninguém iria querer ver um filme feito pela metade, com storyboards e ilustrações inacabadas.

O resultado: segundo o Disney Rewards, o público adorou e ovacionou A Bela e a Fera no festival!

A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos


Especial em comemoração aos 30 anos

A clássica animação ganhou um especial chamado A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos (2022) no Disney+.

Trata-se de uma produção musical que mistura cenas do filme de 1991 com live-action e apresentações novas. Uma obra que vai encantar desde quem cresceu assistindo à história até aqueles que a verão pela primeira vez.



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