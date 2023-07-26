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Por que Mansão Mal-Assombrada é a comédia de terror perfeita para ver no cinema

26 de julho de 2023
26 de julho de 2023

Rosario Dawson, Owen Wilson e um elenco de luxo protagonizam o divertido filme Mansão Mal-Assombrada.


Comédia e terror juntos! Mansão Mal-Assombrada, o novo filme da Disney, estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 27 de julho, e combina o melhor de cada gênero.

A aventura cheia de mistérios que chega à tela grande traz uma mansão imensa e assustadora nos arredores de Nova Orleans que é o lar de fantasmas.

É para essa casa que se mudam a médica nova-iorquina Gabbie (Rosario Dawson) e o seu filho, Travis (Chase Dillon), de nove anos. 

Ambos têm a esperança de começar uma nova vida, mas acabam surpreendidos pela presença desses invasores sobrenaturais – alguns brincalhões e outros malvados e sombrios.


Os "especialistas" em fantasmas se reúnem para enfrentar a Mansão Mal-Assombrada


Desesperada por ajuda, Gabbie entra em contato com o Padre Kent (Owen Wilson), especializado em exorcismos, que, por sua vez, recruta vários "especialistas" para livrar a mansão desses fantasmas.

Na equipe, está Ben (LaKeith Stanfield), um ex-astrofísico de luto pela morte da esposa. Ele agora é guia de "passeios fantasmagóricos" pela cidade.

Há também Harriet (Tiffany Haddish), uma médium/psíquica, e o entusiasmado Bruce Davis (Danny DeVito), professor da Universidade de Tulane que conhece bem as histórias assustadoras de Nova Orleans.

Cada um chega à mansão por motivos diferentes, sem saber que quem entra não consegue sair. Na verdade, eles até conseguem sair, mas acompanhados por um ou mais fantasmas!


Os personagens devem enfrentar seus próprios medos em Mansão Mal-Assombrada


Quando a equipe descobre a gravidade da situação, compreendem também que precisam encontrar um jeito de trabalhar juntos

Cada um deles deve enfrentar corajosamente seus medos e confrontar os próprios demônios internos para afastar os fantasmas da casa e de suas vidas para sempre.

Será que eles vão conseguir? Assista a Mansão Mal-Assombrada no cinema para descobrir o desfecho dessa história!

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