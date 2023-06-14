Prepare-se para a estreia de Invasão Secreta vendo os novos episódios de Lendas da Marvel

De Nick Fury a Talos e os Skrulls, Lendas da Marvel faz um resumo da história de vários personagens que estão em Invasão Secreta.



Cinco novos episódios da série Lendas da Marvel estrearam nesta quarta-feira, dia 14 de junho, no Disney+. A produção faz um resumo dos acontecimentos que marcaram a trajetória de diferentes super-heróis e vilões.

E quem são os escolhidos para esses novos episódios? Justamente os personagens que fazem parte de Invasão Secreta, série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que estreia em 21 de junho no serviço de streaming.

Ou seja, assistir a Lendas da Marvel é uma ótima forma de ficar por dentro da história de Invasão Secreta!

Saiba mais sobre os episódios:

Episódio 10 (temporada 2): Nick Fury

Nick Fury (Samuel L. Jackson) é o homem por trás dos Vingadores. Foi ele quem teve a ideia de unir diferentes super-heróis em uma equipe.

O episódio 10 da nova temporada de Lendas da Marvel acompanha a extraordinária jornada de Fury enquanto ele luta contra alienígenas, finge sua própria morte e invoca uma arma secreta para enfrentar Thanos (Josh Brolin).

Episódio 11 (temporada 2): Maria Hill

Maria Hill (Cobie Smulders) está sempre disposta a enfrentar as maiores ameaças juntamente com Nick Fury.

No episódio 11 da temporada 2 de Lendas da Marvel, você irá rever a vida de espionagem e bravura da personagem, incluindo sua participação na luta contra Loki (Tom Hiddleston) e seu exército em Nova York.

Hill enfrentou também a HYDRA quando a organização criminosa se infiltrou na S.H.I.E.L.D. e arriscou sua vida várias vezes para salvar pessoas de todos os cantos do mundo.

Episódio 12 (temporada 2): Talos e os Skrulls

Embora muitos tenham sido levados a acreditar que os alienígenas Skrulls eram uma raça maligna sinônimo de destruição e morte, a verdade é que eles só queriam reunir seu povo depois de serem expulsos de todos os cantos da galáxia.

Lendas da Marvel retoma a história dos Skrulls, mostrando quando eles lutavam contra o tirânico Império Kree com a ajuda de Nick Fury e da Capitã Marvel (Brie Larson).

Episódio 13 (temporada 2): Everett Ross

O agente Everett Ross (Martin Freeman) derrubou terroristas perigosos e arriscou sua vida pela família real de Wakanda.

Relembre a jornada incomum de Ross, de agente da CIA a um aliado wakandiano que trai a organização governamental da qual é parte para salvar vidas (desde que sua ex-esposa e atual diretora da CIA não o pegue antes).

Episódio 14 (temporada 2): James Rhodes

James Rhodes (Don Cheadle), que inicialmente estava cético em relação ao fato de Tony Stark (Robert Downey Jr.) ser o Homem de Ferro, acaba percebendo o valor e a importância da luta de seu amigo por justiça e segurança.

Aproveite para recapitular como ele foi de um militar leal e obstinado a membro indispensável dos Vingadores que desafia abertamente o governo.

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