Quem é LaKeith Stanfield, o Ben de Mansão Mal-Assombrada

O ator interpreta um especialista em atividade paranormal no novo filme da Disney, que estreia em breve nos cinemas.



O norte-americano LaKeith Stanfield é um dos atores do estrelado elenco de Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney que estreia nos cinemas no dia 28 de julho.

Na trama, LaKeith vive Ben, um especialista em atividade paranormal que é requisitado para tentar salvar a residência em questão de espíritos inesperados.

No longa dirigido por Justin Simien, Gabbie (Rosario Dawson) se muda para uma casa em Nova Orleans e, depois de já estar instalada no lugar, percebe que ela é dominada por invasores sobrenaturais.

Eis, então, que Ben e uma trupe de profissionais liderados pelo padre Kent (Owen Wilson) é chamada para tentar salvar a mansão dos espíritos.

Apesar de ser especialista no assunto, Ben não acredita que a mansão seja realmente assombrada por fantasmas. Além de sua missão, o personagem se encontra em uma crise existencial ao lidar com a perda de um ente querido.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a carreira do ator californiano LaKeith Stanfield, que integra o filme inspirado na clássica atração dos parques da Disney:









Quem é LaKeith Stanfield?



LaKeith Lee "Keith" Stanfield é um ator e rapper norte-americano, nascido em 12 de agosto de 1991, em San Bernardino, na Califórnia. Criado em Riverside e Victorville, Stanfield decidiu, aos 14 anos de idade, seguir a carreira de ator e ingressou no clube de teatro de sua escola.

Após frequentar uma famosa escola de formação de atores e modelos de Los Angeles, Keith acabou contratado por uma agência de talentos e começou a fazer testes para comerciais.

LaKeith já possui uma carreira de mais de dez anos e, entre seus papéis de destaque, LaKeith já interpretou o rapper Snoop Dogg em um filme biográfico e faz parte do elenco de Uma Noite de Crime: Anarquia (2014), além da série premiada Atlanta, ambos disponíveis no Star+.

Sua trajetória inclui mais de 45 produções, resultando em sete prêmios e 39 indicações. Em 2021, LaKeith Stanfield foi indicado ao Oscar® de Ator Coadjuvante.





LaKeith Stanfield em Mansão Mal-Assombrada



O ator falou, em comunicado oficial, sobre a experiência de fazer parte do novo filme da Disney e interpretar o personagem Ben. LaKeith só recentemente foi conhecer a atração “Mansão Mal-Assombrada” no parque da Disney pela primeira vez e achou "realmente imersiva, divertida e assustadora de uma forma perfeita", afirmou.

Ele ficou impressionado com a mistura hábil de terror, comédia e emoção do roteiro. “Há momentos engraçados, e alguma introspecção também, para que se tenha um vislumbre da humanidade das personagens. Não é sempre que se vê um filme que tem todos esses elementos, por isso é especial”, disse o ator.

LaKeith explica: “Ben, no início da história, está com pouca sorte, bebe muito e lamenta a perda da sua mulher, que faleceu recentemente. Então, ele está tentando encontrar respostas para muitas perguntas e já chegou a um ponto da vida em que desistiu. Ele nem acredita que a mansão seja realmente assombrada por fantasmas. Quando o Padre Kent pede a sua ajuda, ele só concorda pensando no dinheiro fácil que pode ganhar”, revela.

O diretor Justin Simien falou, também em comunicado oficial, sobre a escolha de LaKeith para o longa: "Sou fã dele há muito tempo. Quando lhe telefonei, disse: ‘Você sabe o seu superpoder, que é atingir qualquer tipo de público. Há qualquer coisa nos olhos dele, uma coisa na sua capacidade de ser vulnerável em quase todos os momentos, mas também forte”.









Assista à Mansão Mal-Assombrada



Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney, estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 28 de julho. Já se prepare para curtir essa aventura cheia de mistérios!