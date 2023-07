Relembre a história de Nick Fury no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)

De Homem de Ferro à Invasão Secreta, o personagem de Samuel L. Jackson sempre se destacou em todo o UCM. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Desde 2008, quando o primeiro filme do Homem de Ferro foi lançado, até hoje, poucos personagens estiveram presentes em tantas produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) quanto Nick Fury – vivido desde o princípio por Samuel L. Jackson.

A cada aparição, o agente ganhava mais e mais destaque, e hoje Nick Fury protagoniza a nova série Invasão Secreta, disponível no Disney+.

Como são muitas as participações, relembre a seguir um pouco da longa trajetória de Nick Fury nos filmes e séries da Marvel Studios:





A primeira aparição de Nick Fury

Aqueles que acompanharam Homem de Ferro (2008), longa que deu início ao universo de super-heróis da Marvel que temos hoje, presenciaram também a chegada de Nick Fury a este mundo.

O personagem aparece nas cenas pós-créditos, apresentando-se como diretor da agência S.H.I.E.L.D. e dizendo a Tony Stark (Robert Downey Jr) que ele não era o único super-herói do mundo. E termina com a icônica frase: “Eu estou aqui para falar do projeto Vingadores”.





Nick Fury e o início do projeto Vingadores



A partir de Homem de Ferro 2 (2010), a presença de Fury ficou mais constante no UCM. Neste filme, a relação dele e de Stark é melhor desenvolvida, com Nick convidando o gênio playboy como consultor para sua iniciativa Vingadores.

Mas é na cena pós-créditos de Thor (2011) que o público descobre que Fury também se envolveu nas pesquisas com o Tesseract – inclusive convidando o Dr. Selvig (Stellan Skarsgård) para isso.

Com o estudo sobre o misterioso cubo, a S.H.I.E.L.D. recebeu mais verba do governo, o que deu a Fury a possibilidade de realizar seu sonho e tirar o projeto Vingadores do papel.

E foi com a chegada de Steve Rogers (Chris Evans) em Capitão América: o Primeiro Vingador (2011) que ele, enfim, encontrou a peça que faltava para consolidar seus planos.

Um ano depois, as pesquisas com o Tesseract abrem um portal através do qual o vilão Loki (Tom Hiddleston) chega à Terra e ameaça a humanidade.

Fury tem um papel fundamental em The Avengers: Os Vingadores (2012) ao reunir o grupo de super-heróis Vingadores, que foi bem sucedido durante a Batalha de Nova York.





Nick Fury e a Saga do Infinito

A parceria entre Fury e Rogers segue firme. Em Capitão América Soldado Invernal (2014), eles descobrem a presença de agentes infiltrados da corrupta organização H.Y.D.R.A dentro da S.H.I.E.L.D.

Nick descobre que um aliado próximo era agente duplo enquanto Steve Rogers lida com um forte oponente: o Soldado Invernal (Sebastian Stan). Ainda assim, Fury é morto pelos inimigos.

Na verdade, ele fingiu a própria morte a fim de se esconder do mundo para poder combater os remanescentes da H.Y.D.R.A.

Foi somente em Vingadores: Era de Ultron (2015) que ele retornou – apesar de não ser mais diretor da S.H.I.E.L.D. – para ajudar o grupo a lidar com a terrível Inteligência Artificial, Ultron.

No entanto, é em Vingadores: Guerra Infinita (2018) que o ex-agente viu seu destino se desintegrar – literalmente.

Nick Fury estava com Maria Hill (Cobie Smulders) recebendo informações sobre um ataque em Wakanda quando um carro bateu na frente deles. Esse foi o primeiro sinal de que o plano de Thanos para eliminar metade do cosmos havia se concretizado.

Fury viu Maria se desintegrar e, em seguida, ele próprio desapareceu junto com metade da humanidade com o “blip”. Os dois retornam em Vingadores: Ultimato (2019), após os Vingadores criarem uma nova Manopla do Infinito para desfazer as ações da que havia sido feita por Thanos.





Nick Fury e os Skrulls

Ambientado nos anos 1990, o filme Capitã Marvel (2019) traz Carol Denvers (Brie Larson) e um pouco sobre o passado de Nick Fury, que é apresentado no longa a um grupo alienígena do qual ele se tornaria especialista: os Skrull.

Eventualmente, os dois descobrem que os Skrulls podem ser aliados da humanidade. Assim, Fury fica bem próximo de Talos (Ben Mendelsohn), o líder Skrull que vivia na Terra disfarçado como R. Keller, o diretor da S.H.I.E.L.D. na época.

Foi depois de saber dessas ameaças alienígenas, inclusive, que Nick Fury começou a pensar na iniciativa Vingadores.

De volta ao presente, na série Invasão Secreta, é revelado que há anos Fury havia deixado o planeta para trabalhar na Estação Espacial SABRE. A verdade é que o Nick Fury que estava na Terra era, na verdade, o Skrull Talos, que assumiu o lugar do ex-espião a mando do próprio Fury.

Contudo, o verdadeiro Nick Fury retorna ao planeta Terra a pedido de Maria Hill e Talos, a fim de lidar com uma rebelião Skrull liderada por Gravik (Kingsley Ben-Adir).

E o resto da história de Nick Fury, só acompanhando os episódios finais de Invasão Secreta no Disney+, que estreiam a cada quarta-feira.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!