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Série Percy Jackson e os Olimpianos ganha novo teaser e data de estreia

21 de agosto de 2023
21 de agosto de 2023

A produção baseada na famosa saga de livros estreia ainda neste ano no Disney+. Saiba mais!


A série Percy Jackson e os Olimpianos teve um novo teaser divulgado, revelando o visual de alguns dos personagens. A produção original do Disney+ estreia seus dois primeiros episódios em 20 de dezembro.

Baseada nos livros do autor norte-americano Rick Riordan, a série conta a história fantástica de um semideus moderno de 12 anos de idade chamado Percy Jackson (Walker Scobell), que acaba de aceitar seus novos poderes divinos quando Zeus (Lance Reddick) o acusa de roubar seu raio-mestre. 


'Percy Jackson e os Olimpianos' | Teaser Oficial | Disney+

Com a ajuda de seus amigos Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Jeffries), Percy deve embarcar na aventura de sua vida para encontrar o raio e restaurar a ordem no Olimpo.

Onde ver os filmes do Percy Jackson


Além da nova série do Disney+, o serviço de streaming tem dois filmes baseados nos livros de Riordan. As produções possuem elenco e histórias diferentes de Percy Jackson e os Olimpianos.

O primeiro filme é Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2010), que conta com Logan Lerman no papel principal, além de atores como Pierce Brosnan, Uma Thurman e Rosario Dawson.

 Em 2013, foi lançada a continuação Percy Jackson e o Mar de Monstros, novamente com Lerman interpretando o jovem protagonista.

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