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NOVIDADES DISNEY+

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi ganha novos episódios no Disney+

3 de agosto de 2023
3 de agosto de 2023

A série animada infantil do universo Star Wars tem agora um total de 13 episódios disponíveis no serviço de streaming.


Seis novos episódios da temporada 1 de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi foram lançados no Disney+.

Ambientada na era da Alta República, a série animada acompanha um grupo de jovens enquanto eles estudam os caminhos da Força e aprendem habilidades valiosas necessárias para se tornarem grandes Jedi

A série foi recentemente indicada para o prêmio da Television Critics Association (TCA Awards® 2023), organização composta por críticos e jornalistas que cobrem televisão e produções do streaming.

 Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi recebeu também o Common Sense Seal®, selo que reconhece produções de qualidade para ver em família


Sobre o que é Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi?


Nos primeiros sete episódios da temporada 1, que estreou em 4 de maio de 2023, os jovens Jedi treinam com o Mestre Yoda e a Mestre Zia no Templo Jedi em Tenoo

Além disso, eles conhecem Nash Durango, uma piloto de quem se tornam amigos íntimos, e encontram o pirata Taborr Val Dorn.

Os seis novos episódios acompanharão o progresso dos Jedi à medida que eles continuam a aprimorar suas habilidades na Força e vivenciam novas aventuras pela Galáxia.

Não perca Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi no Disney+

O Disney+ tem agora 13 episódios de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi disponíveis. 

No total, a temporada 1 terá 25 episódios – os restantes serão lançados durante os próximos meses. Aproveite! 

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