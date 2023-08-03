Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi ganha novos episódios no Disney+

A série animada infantil do universo Star Wars tem agora um total de 13 episódios disponíveis no serviço de streaming.
Seis novos episódios da temporada 1 de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi foram lançados no Disney+.
Ambientada na era da Alta República, a série animada acompanha um grupo de jovens enquanto eles estudam os caminhos da Força e aprendem habilidades valiosas necessárias para se tornarem grandes Jedi.
A série foi recentemente indicada para o prêmio da Television Critics Association (TCA Awards® 2023), organização composta por críticos e jornalistas que cobrem televisão e produções do streaming.
Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi recebeu também o Common Sense Seal®, selo que reconhece produções de qualidade para ver em família.
Sobre o que é Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi?
Nos primeiros sete episódios da temporada 1, que estreou em 4 de maio de 2023, os jovens Jedi treinam com o Mestre Yoda e a Mestre Zia no Templo Jedi em Tenoo.
Além disso, eles conhecem Nash Durango, uma piloto de quem se tornam amigos íntimos, e encontram o pirata Taborr Val Dorn.
Os seis novos episódios acompanharão o progresso dos Jedi à medida que eles continuam a aprimorar suas habilidades na Força e vivenciam novas aventuras pela Galáxia.
Não perca Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi no Disney+
O Disney+ tem agora 13 episódios de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi disponíveis.
No total, a temporada 1 terá 25 episódios – os restantes serão lançados durante os próximos meses. Aproveite!