O cantor Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, diz que aprendeu muito com a experiência de filmar a nova série - afinal, é seu primeiro trabalho como ator.



O vocalista da banda Lagum, Pedro Calais, é o protagonista da nova série brasileira: Tá Tudo Certo. (*)

Em Tá Tudo Certo, ele faz um jovem estagiário de Direito que sonha em se tornar cantor e vê essa oportunidade surgir, mas a um preço que ele não sabe se está disposto a pagar.



A nova série original, conta com grandes nomes da nova cena da música pop brasileira vivendo personagens marcantes, como o próprio Pedro, além de Vitão, Ana Caetano e Clara Buarque.





Veja, a seguir, como foi para Pedro Calais a experiência de atuar e ser o protagonista de Tá Tudo Certo:





Pedro Calais: estreia como ator e nervosismo





A produção marca a estreia de Pedro Calais como ator. Em entrevista exclusiva, o cantor disse ter ficado nervoso inicialmente, mas estar orgulhoso do resultado e destaca o aprendizado que teve ao sair da zona de conforto e se juntar com tantos nomes da música brasileira atual para fazer a série, como Rubel, Vitão, Toni Garrido e Clara Buarque.

“No início eu fiquei em dúvida, mas eu e a Ana (Caetano, que protagoniza a série ao lado do cantor) conversamos por telefone e ela me convenceu. Ainda bem que aceitei!”, revelou o cantor, dando risada.





Tá Tudo Certo traz os desafios de ir atrás de um sonho





Tá Tudo Certo é uma série criada e dirigida por Felipe Simas e escrita por Raphael Montes. A produção conta a história de Pedro e Ana (interpretados pelos artistas de mesmo nome), um casal de jovens que têm como sonho viverem da música que criam.

Enquanto Ana é idealista e acredita em trilhar um caminho independente de grandes gravadoras, Pedro se pergunta se o certo não é seguir a carreira como advogado, que seus pais tanto insistem.

Quando Ana viraliza com uma de suas canções, Pedro é chamado por seus chefes, donos de um grande selo musical do país, para convencer a garota a vender seus direitos autorais para eles. Em troca, Pedro teria a chance que sempre sonhou de se tornar cantor.

“Ele vai misturar amor, arte e profissão e acabar atrapalhando tudo”, contou Pedro. “Mas aconselho vocês a assistirem a todos os episódios para ver se ele vai conseguir consertar as trapalhadas que faz”.







Tá Tudo Certo: uma mudança de vida para Pedro Calais





Segundo Pedro, participar da série foi uma grande honra, apesar de ter resistido no início devido à sua inexperiência como ator. “Posso dizer que minha vida mudou muito por conta desse trabalho, por ter visto como funciona o mundo do audiovisual”, explicou ele.

“Tive que sair da minha zona de conforto, vir pra São Paulo gravar com um pessoal que alguns eu conhecia, outros nem tanto”, afirmou. “Mas foi importante porque eu consegui ver quais eram meus medos e preconceitos e desfazê-los”.





Encarando desafios pessoais em Tá Tudo Certo





Relembrando as gravações, Pedro conta que um momento marcante foi uma das cenas de beijo entre ele e Ana Caetano (da dupla Anavitória).

“Eu fiquei me perguntando se eu lembrava como beijar, de tão nervoso que eu estava! Todo mundo ali no set olhando a gente. Parecíamos duas crianças, o maior drama e era algo super normal”, contou Pedro aos risos.

“Acho que o que mais fica para quem vai assistir à série é essa mensagem de se jogar, dar tudo de si nas coisas, sair da zona de conforto, justamente como a maioria de nós fez ao encarar o desafio de atuar”, explicou.

“Essa experiência pra mim foi sobre isso: não se levar tão a sério, fazer acontecer e se entregar para os momentos e para as relações”, conta. “Precisamos encarar os desafios e ver o que vai acontecer”.







Veja Tá Tudo Certo





Não perca essa história de amor e música, de sonho e amadurecimento, em Tá Tudo Certo.

Participam da série, ainda, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

A produção traz também participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, a banda Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.

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