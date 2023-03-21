The Mandalorian: qual a origem de Bo-Katan Kryze

Saiba mais detalhes sobre a personagem do universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
Além de Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, The Mandalorian tem outros personagens muito importantes para a história. Um deles é Bo-Katan Kryze, interpretada por Katee Sackhoff na série do Disney+.
A personagem também aparece nas séries animadas Star Wars: The Clone Wars (2008 - 2020) e Star Wars Rebels (2014 - 2017), sendo uma peça-chave na trama galáctica.
Mas, afinal, quem é Bo-Katan Kryze e qual a sua origem? Descubra a seguir!
A origem de Bo-Katan Kryze nas séries animadas
Bo-Katan Kryze é uma mandaloriana cuja luta por Mandalore remonta à Guerra dos Clones. É a última da sua linhagem e empunhou o sabre de luz como líder da resistência na era da rebelião.
A personagem foi o braço direito de confiança de Pre Vizsla no Olho da Morte, grupo armado que pretendia substituir o governo pacifista e retomar a tradição guerreira de Mandalore.
Após o assassinato da sua irmã e o fim do Olho da Morte, Bo-Katan viajou a Coruscant para pedir a Ashoka Tano que se unissem contra um inimigo em comum: Maul.
Ainda que a República e os Jedi tenham se mostrado relutantes em ajudar, o general Jedi Obi-Wan Kenobi aceitou que alguns clones da Legião 501 ajudassem as forças mandalorianas.
Quando Mal foi capturado e detido pelas tropas da República, coube aos mandalorianos encontrar uma forma de restaurar a ordem no planeta.
Depois, com a ocupação de Mandalore pelo Império, Bo-Katan se negou a aceitar a tirania do Imperador. Anos mais tarde, uniu-se à rebelde Sabine Wren para ajudar a destruir uma arma imperial que ameaçava os mandalorianos.
Com a vitória, Sabine presenteou Bo-Katan com o sabre negro, que acabou sendo perdido pela personagem.
A participação de Bo-Katan Kryze em The Mandalorian
Na segunda temporada de The Mandalorian, Bo-Katan Kryze conheceu Din Djarin e Grogu. Mais tarde, aceitou ajudar Djarin a se infiltrar na nave de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).
Sua intenção era aproveitar a situação para resgatar o sabre escuro, que estava com Gideon. O problema é que, após vencer a batalha, Djarin ficou com o sabre, frustrando ainda mais os planos de Bo-Katan.
Nos primeiros dois episódios da terceira temporada da série, a personagem ajuda Din Djarin e o guia até as águas vivas de Mandalore, onde ele precisa completar uma missão.
Veja The Mandalorian no Disney+
A nova temporada de The Mandalorian terá 8 episódios e três deles já se encontram disponíveis no Disney+.
A estreia de novos episódios acontece toda quarta-feira. Junte-se a Din Djarin, Grogu e Bo-Katan nessa aventura do universo Star Wars!