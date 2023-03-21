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Novidades Star Wars

The Mandalorian: qual a origem de Bo-Katan Kryze

21 de março de 2023
21 de março de 2023

Saiba mais detalhes sobre a personagem do universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Além de Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, The Mandalorian tem outros personagens muito importantes para a história. Um deles é Bo-Katan Kryze, interpretada por Katee Sackhoff na série do Disney+.

A personagem também aparece nas séries animadas Star Wars: The Clone Wars (2008 - 2020) e Star Wars Rebels (2014 - 2017), sendo uma peça-chave na trama galáctica.

Mas, afinal, quem é Bo-Katan Kryze e qual a sua origem? Descubra a seguir!

The Mandalorian


A origem de Bo-Katan Kryze nas séries animadas

Bo-Katan Kryze é uma mandaloriana cuja luta por Mandalore remonta à Guerra dos Clones. É a última da sua linhagem e empunhou o sabre de luz como líder da resistência na era da rebelião.

A personagem foi o braço direito de confiança de Pre Vizsla no Olho da Morte, grupo armado que pretendia substituir o governo pacifista e retomar a tradição guerreira de Mandalore.

Após o assassinato da sua irmã e o fim do Olho da Morte, Bo-Katan viajou a Coruscant para pedir a Ashoka Tano que se unissem contra um inimigo em comum: Maul.

Ainda que a República e os Jedi tenham se mostrado relutantes em ajudar, o general Jedi Obi-Wan Kenobi aceitou que alguns clones da Legião 501 ajudassem as forças mandalorianas. 

Quando Mal foi capturado e detido pelas tropas da República, coube aos mandalorianos encontrar uma forma de restaurar a ordem no planeta.

Depois, com a ocupação de Mandalore pelo Império, Bo-Katan se negou a aceitar a tirania do Imperador. Anos mais tarde, uniu-se à rebelde Sabine Wren para ajudar a destruir uma arma imperial que ameaçava os mandalorianos.

Com a vitória, Sabine presenteou Bo-Katan com o sabre negro, que acabou sendo perdido pela personagem. 

A participação de Bo-Katan Kryze em The Mandalorian

Na segunda temporada de The Mandalorian, Bo-Katan Kryze conheceu Din Djarin e Grogu. Mais tarde, aceitou ajudar Djarin a se infiltrar na nave de Moff Gideon (Giancarlo Esposito). 

Sua intenção era aproveitar a situação para resgatar o sabre escuro, que estava com Gideon. O problema é que, após vencer a batalha, Djarin ficou com o sabre, frustrando ainda mais os planos de Bo-Katan.

Nos primeiros dois episódios da terceira temporada da série, a personagem ajuda Din Djarin e o guia até as águas vivas de Mandalore, onde ele precisa completar uma missão.

The Mandalorian


Veja The Mandalorian no Disney+

A nova temporada de The Mandalorian terá 8 episódios e três deles já se encontram disponíveis no Disney+

A estreia de novos episódios acontece toda quarta-feira. Junte-se a Din Djarin, Grogu e Bo-Katan nessa aventura do universo Star Wars!



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