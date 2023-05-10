Vingadores S.T.A.T.I.O.N: onde ver a exposição da Marvel

Em curta temporada, a exposição imersiva e interativa convida o público a mergulhar no conhecimento e ciência de ponta que inspiram os filmes da Marvel Studios.



Prepare-se para viver uma experiência totalmente imersiva junto aos super-heróis da Marvel na exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. (Superintendência de Treinamento Avançado Tático de Inteligência, Operações e Notícias) no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

O evento já passou por países como Londres, Nova York, Seul, Paris, Singapura, China, Las Vegas, Toronto, Índia e, mais recentemente, realizou uma temporada de sucesso em Santiago, capital do Chile.

Agora, é a vez do Brasil ter a oportunidade de vivenciar o mundo dos Vingadores e mergulhar em todos os elementos que inspiram os filmes da Marvel Studios,

O que encontrar na exposição da Marvel?



A exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N conta com diferentes ambientes e salas dedicadas aos personagens mais marcantes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), incluindo, claro, os Vingadores.

Personagens inesquecíveis como Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Viúva Negra, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro e muitos outros têm espaços temáticos incríveis.

Além de conhecer de perto os figurinos e adereços de alguns dos últimos lançamentos da Marvel Studios, a exposição também conta com:

-“Corredor da Armadura" do Homem de Ferro

-O laboratório de Bruce Banner, com informações sobre o Hulk



-Acesso ao arquivo pessoal "Top Secret" do Capitão América

-O arsenal de armas de alta tecnologia da Viúva Negra

-Informações sobre o "Soro do Super Soldado" que transformou Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador da Marvel Studios



-O lendário escudo do Capitão América de perto



-O Reino de Wakanda na exposição Pantera Negra e muito mais.





Onde ver a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.

Apresentada por Ministério da Cultura e Brasilprev, patrocinada pela Chevrolet e Sem Parar e apoiada pela EuroFarma e Premier Pet, a exposição interativa é uma coprodução da TIME FOR FUN e é produzida pela Thor Produções e Governo Federal. Para mais informações e ingressos, acesse o site www.vingadoresstation.com.br. Toda a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. espera por você no Parque Villa Lobos, em São Paulo, SP.

A Marvel Studios pertence à Marvel Entertainment, LLC, uma subsidiária integral da The Walt Disney Company, e que é uma das empresas de entretenimento baseadas em personagens mais proeminentes do mundo e construída em um catálogo de mais de 8 mil personagens apresentados ao longo de 80 anos. A Marvel utiliza suas franquias de personagens em entretenimento, licenciamento, publicação, jogos e mídia digital. Para mais informações, visite www.marvel.com. © 2023 MARVEL.

Saiba mais em:

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SERVIÇO:

MARVEL AVENGERS S.T.A.T.I.O.N.



ONDE: Parque Villa Lobos - Avenida Queiroz Filho, Entrada Cândido Portinari, 1365 - Vila Hamburguesa, São Paulo.



Mais informações:

Acessibilidade: Sim – O evento também tem recursos para audiodescrição e libras.

Ar-condicionado: Sim.

Classificação Etária: Livre (Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais)

Estacionamento pago no local.

A partir de 03/05/2023 (curta temporada)

Horário de funcionamento: terças às sextas – das 13h às 22h | Sábado e Domingo: das 10h às 22h.

Duração da Experiência: Aproximadamente 60 minutos.

Ingressos: de R$45,00 a R$150,00 (Com taxa de conveniência pelo site www.vingadoresstation.com.br e sem taxa de conveniência disponível na bilheteria no local do evento).

Obs.: clientes Brasilprev contam com 30% de desconto na compra do ingresso (valor inteira).

Vendas a grupos: grupos@t4f.com.br



MARVEL AVENGERS S.T.A.T.I.O.N. é apresentado por: Ministério da Cultura e Brasilprev Patrocínio: Chevrolet e Sem Parar

Apoio: Eurofarma e Premier Pet

Parceiros de Mídia: Rádio Disney, Rádio Mix FM, Rádio Transamérica e Eletromidia

Coprodução: T4F

Realização: Thor Produções e Governo Federal