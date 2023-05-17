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NOVIDADES MARVEL

Você é fã do Homem-Aranha? Confira os 3 motivos para ver Spidey e Seus Amigos Espetaculares

17 de maio de 2023
17 de maio de 2023

As aventuras divertidas da série com os pequenos super-heróis continuam nos novos episódios que acabaram de chegar ao Disney+! 


Spidey e Seus Amigos Espetaculares é uma série animada com episódios curtos que acompanham os super-heróis Spidey, Aranha-Fantasma e Miles Morales em incríveis aventuras "aracnídeas", cheias de risadas e ação

Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, estrearam novos episódios da temporada 2 da série infantil no Disney+

Confira abaixo três motivos para assistir à série:

Spidey

1. Você pode curtir Spidey e Seus Amigos Espetaculares em família


Os episódios são voltados para crianças em idade pré-escolar e suas famílias, com classificação indicativa livre

O público pode conhecer e se juntar à equipe de super-heróis em missões divertidas para proteger a população da cidade de Nova York. nos Estados Unidos.

2.Spidey e Seus Amigos Espetaculares aborda temas sobre amizade e cooperação


A fascinante produção também apresenta o Hulk, a Ms. Marvel e o Pantera Negra, que se juntam à equipe de Spidey para enfrentar os vilões mais malvados. 

Eles aprendem que a melhor maneira de salvar o dia é trabalhar em parceria, deixando uma mensagem clara para os pequenos.

Os episódios também destacam temas como a importância da amizade e da cooperação para resolver os problemas.

Spidey e Seus Amigos Espetaculares


3. Peter Parker, Aranha-Fantasma e Miles Morales continuam suas aventuras na temporada 2 ao lado de outros super-heróis


O Homem de Ferro, Homem-Formiga, a Vespa e o Réptil se unem a Peter Parker, Aranha-Fantasma e Miles Morales nas novas aventuras.

Juntos, eles devem derrotar novos inimigos, como Electro, Gata Negra, Homem-Areia e Zola, para proteger todo o mundo.

Então, você já sabe: é hora de reunir a família e dar o play em Spidey e Seus Amigos Espetaculares!

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