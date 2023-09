A Pequena Sereia, Ahsoka, Guardiões da Galáxia: o Disney+ está cheio de novidades!

O mês de setembro traz ao serviço de streaming ainda mais um grande sucesso dos cinemas e uma promoção imperdível!



Setembro ainda está no começo, mas os fãs da Marvel Studios, de Star Wars e da Disney têm muito o que ver no Disney+ com as estreias de Guardiões da Galáxia Vol. 3, Ahsoka e o live action de A Pequena Sereia.

Contudo, as novidades não param por aí! Em breve, a animação Elementos, a mais nova produção da Disney em parceria com a Pixar, também chega ao serviço de streaming!

E para coroar tantas boas notícias, que tal uma promoção especial? Até o dia 20 de setembro, tanto novos assinantes quanto quem quiser voltar a ter o serviço de streaming poderá fazê-lo com 75% de desconto nos três primeiros meses!









Acompanhe Guardiões da Galáxia Vol. 3 e todo o UCM no Disney+



Embarque na mais recente produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) a sair dos cinemas diretamente para a sua casa! O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 leva o público a uma jornada emocionante.

No longa, o querido grupo de super-heróis um tanto desajustados está um pouco diferente. Peter Quill (Chris Pratt), segue na reconstrução de Luganenhum enquanto ainda se recupera de uma terrível perda.

Contudo, ele é obrigado a reunir sua equipe e partir em uma missão arriscada – e repleta de ação – para defender o universo e salvar seu amigo Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper).

Enquanto isso, uma força nova e completamente imprevisível ameaça acabar de uma vez por todas com os Guardiões.

Além da franquia Guardiões da Galáxia, o Disney+ também traz a obra completa da Marvel Studios para o streaming. Nele, você encontra todos os filmes, séries, especiais, animações e documentários do universo repleto de adrenalina da Marvel!









A série Ahsoka é o novo sucesso do universo Star Wars no Disney+



Garanta sua passagem para o universo Star Wars e parta rumo a uma galáxia muito, muito distante, onde cavaleiros Jedi controlam a Força e os terríveis Siths tentam dominar a todos, no Disney+.

Lançado em 1977, a famosa criação de George Lucas, Star Wars: Uma Nova Esperança, hoje é uma franquia de sucesso, e seus filmes, séries, animações e especiais também estão no serviço de streaming.

E o mais novo lançamento desse universo é a série live-action Ahsoka. Com Rosario Dawson no papel de Ahsoka Tano, a produção mostra a ex-Jedi em busca de antigos aliados e na luta para impedir que uma República recém conquistada – e ainda frágil – seja novamente ameaçada.









O live-action de A Pequena Sereia chegou ao Disney+ para encantar



Outro grande sucesso dos cinemas que também já chegou ao Disney+ é a versão em live-action de A Pequena Sereia. Dirigida pelo visionário cineasta Rob Marshall, a produção traz Halle Bailey e Jonah Hauer-King nos papéis de Ariel e Príncipe Eric, respectivamente.

Alan Menken, compositor das icônicas canções da animação de 1989 – e de vários outros clássicos da Disney –, também atua diretamente na trilha sonora do live-action.

Acompanhe a jovem Ariel e sua jornada em busca de um sonho: encontrar seu grande amor na superfície!









Quando Elementos chega ao Disney+?



Prepare-se para viajar para a Cidade Elemento e conhecer seus cidadãos adoráveis! É lá que vivem Faísca e Gota: ela, uma jovem um tanto esquentada, e ele, um rapaz para lá de tranquilão.

Como é de se imaginar, eles pertencem a diferentes elementos, Fogo e Água, respectivamente, e convivem em harmonia com os seres dos demais elementos – Ar e Terra.

Os dois se conhecem de forma improvável e desse encontro, nascerá uma relação que surpreenderá a todos, principalmente a eles mesmos!

Elementos é a nova produção da Disney em parceria com a Pixar que também desembarca dos cinemas diretamente no Disney+. A produção animada chega ao serviço de assinatura no dia 13 de setembro.









Aproveite a promoção e garanta já 75% de desconto nos três primeiros meses de sua assinatura!



O Disney+ traz em seu catálogo toda a magia das produções da Disney, as aventuras do universo Star Wars e a ação das histórias da Marvel Studios.

Aproveite agora essa oportunidade e assine o serviço de streaming da Disney!