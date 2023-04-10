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Novidades Star Wars

Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead junta-se a Rosario Dawson no trailer da nova série Star Wars

10 de abril de 2023
10 de abril de 2023

Descubra mais detalhes sobre a série que chegará ao Disney+ em agosto. Novas informações foram divulgados durante a Star Wars Celebration Europe, em Londres. 


Está cada vez mais perto da estreia da Ahsoka no Disney+. A série do universo Star Wars, que será estrelada por Rosario Dawson, chegará ao serviço de streaming no dia 22 de agosto deste ano.

Na Star Wars Celebration 2023 que aconteceu em Londres (um evento que reúne fãs, artistas e tudo ligado ao universo Star Wars), um novo trailer sobre a produção foi revelado e grande parte do elenco foi confirmado e deu entrevistas.

As co-estrelas da Ahsoka serão Natasha Liu Bordizzo, que interpreta Sabine Wren, e Mary Elizabeth Winstead, que será Hera Syndulla. Confira o novo trailer:


Ahsoka | Teaser Trailer Dublado | Disney+


Também se juntam ao elenco de Ahsoka, os atores Lars Mikkelsen como Grande Almirante Thrawn, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Genevieve O'Reilly novamente em seu papel como Mon Mothma, Ray Stevenson como Baylan Skolland e Ivanna Sakhno como Shin Hati.

Qual o enredo Ahsoka?

Ambientada após a queda do Império, a nova série Star Wars segue a história da jedi Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma ameaça emergente para a galáxia vulnerável. 

A nova série live-action Ahsoka é escrita pelo produtor executivo Dave Filoni, ao lado dos produtores executivos Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck.

Quem é Ahsoka Tano no universo Star Wars

Ahsoka Tano, uma mulher Togruta, foi aprendiz Padawan Anakin Skywalker e uma heroína das Guerras dos Clones. Ao lado de Anakin, ela cresceu de uma aprendiz obstinada a uma líder madura. Mas seu destino estava em um caminho diferente dos demais Jedi.

Sua versão animada pode ser vista no filme Star Wars: The Clone Wars (2008) e na série de animação com o mesmo nome, que tem 7 temporadas no Disney+. A personagem também está presente em Star Wars Rebels (2014-2017) e Star Wars: Histórias dos Jedi (2022).

A versão live-action de Ahsoka Tano, interpretada pela atriz Rosario Dawson, teve aparições importantes nas séries The Mandalorian e O Livro de Boba Fett.

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