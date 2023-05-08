Cancel
Novidades Disney+

Além de Peter Pan & Wendy: embarque em aventuras piratas com esses 5 filmes e séries no Disney+ 

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

Quem gostou de Peter Pan & Wendy vai adorar desbravar os sete mares a bordo dessas aventuras piratas!


O filme Peter Pan & Wendy já está disponível no Disney+. Viaje para a Terra do Nunca neste novo live-action, junto com Peter Pan (Alexander Molony) e Wendy Darling (Ever Anderson). 

Lá, um encontro com o malvado Capitão Gancho (Jude Law) revelará um passado surpreendente. Retorne a uma das terras mais mágicas de todos os tempos e se reúna com os amados personagens que conquistaram o mundo inteiro!

Quem já assistiu à produção e ficou com vontade de mais aventuras piratas, então não perca a seleção de títulos a seguir no catálogo do serviço de streaming!

5 séries e filmes com aventuras piratas en Disney+

Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra


Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra: o capitão Barbossa rouba o navio de Jack Sparrow (Johnny Depp) e sequestra a filha do governador, Elizabeth (Keira Knightley).

Will Turner (Orlando Bloom), amigo de infância de Elizabeth, se une a Jack para salvá-la e recuperar o Pérola Negra. Aproveite para ver também toda a franquia Piratas do Caribe no Disney+!


Jake y los piratas de Nunca Jamás


Jake e os Piratas da Terra do Nunca: nesta série infantil, Jake, Izzy, Cubby e seu papagaio Skully enfrentam o Capitão Gancho, enquanto viajam desde a Ilha dos Piratas em busca de tesouros e aventuras.


Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe


Selkirk, o verdadeiro Robinson Crusoé: acompanhe a história de Selkirk, um pirata rebelde e egoísta que, devido a seus delitos, é abandonado em uma ilha deserta por seus companheiros de navio. 


Los Piratas del Río


Davy Crockett e os Piratas do Rio: o filme segue Davy Crockett (Fess Parker), em uma intrigante aventura com seu parceiro George (Buddy Ebsen), enquanto eles descem o rio para Nova Orleans. O que eles não sabem é que os piratas estão esperando por eles!

Tinker Bell: Hadas Piratas


Tinker Bell: Fadas e Piratas: Tinker Bell e suas amigas procuram por Zarina, uma fada que se encanta pelo pozinho mágico azul e termina se unindo a um grupo de piratas.

Para resgatar sua amiga, juntas, as fadinhas enfrentam uma gangue liderada por um menino que será simplesmente o Capitão Gancho!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set