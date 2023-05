Além de Peter Pan & Wendy: embarque em aventuras piratas com esses 5 filmes e séries no Disney+ 

Quem gostou de Peter Pan & Wendy vai adorar desbravar os sete mares a bordo dessas aventuras piratas!





O filme Peter Pan & Wendy já está disponível no Disney+. Viaje para a Terra do Nunca neste novo live-action, junto com Peter Pan (Alexander Molony) e Wendy Darling (Ever Anderson).

Lá, um encontro com o malvado Capitão Gancho (Jude Law) revelará um passado surpreendente. Retorne a uma das terras mais mágicas de todos os tempos e se reúna com os amados personagens que conquistaram o mundo inteiro!

Quem já assistiu à produção e ficou com vontade de mais aventuras piratas, então não perca a seleção de títulos a seguir no catálogo do serviço de streaming!





5 séries e filmes com aventuras piratas en Disney+







: o capitão Barbossa rouba o navio de Jack Sparrow (Johnny Depp) e sequestra a filha do governador, Elizabeth (Keira Knightley).



Will Turner (Orlando Bloom), amigo de infância de Elizabeth, se une a Jack para salvá-la e recuperar o Pérola Negra. Aproveite para ver também toda a franquia Piratas do Caribe no Disney+!







Jake e os Piratas da Terra do Nunca: nesta série infantil, Jake, Izzy, Cubby e seu papagaio Skully enfrentam o Capitão Gancho, enquanto viajam desde a Ilha dos Piratas em busca de tesouros e aventuras.







Selkirk, o verdadeiro Robinson Crusoé: acompanhe a história de Selkirk, um pirata rebelde e egoísta que, devido a seus delitos, é abandonado em uma ilha deserta por seus companheiros de navio.







Davy Crockett e os Piratas do Rio: o filme segue Davy Crockett (Fess Parker), em uma intrigante aventura com seu parceiro George (Buddy Ebsen), enquanto eles descem o rio para Nova Orleans. O que eles não sabem é que os piratas estão esperando por eles!







Tinker Bell: Fadas e Piratas: Tinker Bell e suas amigas procuram por Zarina, uma fada que se encanta pelo pozinho mágico azul e termina se unindo a um grupo de piratas.



Para resgatar sua amiga, juntas, as fadinhas enfrentam uma gangue liderada por um menino que será simplesmente o Capitão Gancho!