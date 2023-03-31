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As 3 razões para ver Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre

31 de março de 2023
31 de março de 2023

Prepare-se para viajar à Nigéria, ao México e à Inglaterra e conhecer o processo de criação da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.


Já está disponível no Disney+ a série documental Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre, que mostra os bastidores da criação da trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022).

O compositor Ludwig Göransson (vencedor do Oscar®) e o diretor Ryan Coogler trabalharam com artistas do mundo inteiro para desenvolver as músicas do filme – que conta também com a canção Lift Me Up”, de Rihanna.

A série Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre é dividida em três episódios ricos em materiais exclusivos. Confira três razões para assistir esse essa produção:

Conhecer o trabalho da equipe de Pantera Negra em Lagos, na Nigéria

No primeiro episódio, Coogler e Göransson trabalham juntos em Lagos, na Nigéria, cidade que possui uma cena musical dinâmica e em crescimento. 

Abordando temas como passado, presente e tecnologia por meio da música, Göransson começa cada dia de gravação ao lado de músicos tradicionais e termina acompanhado de artistas modernos da Nigéria e da África do Sul, como Fireboy DML, Bloody Civilian e Busiswa.

Namor


Descobrir como foi feito o som de Namor e de Talokan

Introduzido em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Namor (Tenoch Huerta) é o líder do reino subaquático de Talokan.

Tendo em mente que as aparições do personagem e de sua nação iriam exigir músicas especiais, Göransson fez parceria com uma ampla gama de músicos mexicanos.

Entre eles, estão artistas experientes, rappers da Península de Yucatán e novas estrelas em ascensão, como Foudeqush, Vivir Quintana e Mare Advertencia

O episódio também mostra a reação de Tenoch Huerta ao escutar as músicas pela primeira vez!

Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre


Ver 10 dias de gravação nos estúdios Abbey Road

Os estúdios Abbey Road, localizados em Londres, na Inglaterra, estão entre os mais emblemáticos do mundo. Nesse local, foram gravados sucessos de vários cantores conhecidos – inclusive os The Beatles.

Foi lá que Göransson se reuniu com uma equipe internacional de músicos e engenheiros de som durante dez dias para a criar a trilha de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

A atriz Letitia Wright, intérprete de Shuri, participa do episódio comentando o seu papel e as canções do filme.

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