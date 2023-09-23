Celebre o início da primavera com essas 4 produções no Disney+

Se inicia uma das estações mais queridas pelas pessoas e com ela, uma época de florescimento, sol e vida. Confira filmes e séries que têm tudo a ver com o clima primaveril!



Neste sábado, dia 23 de setembro, o Hemisfério Sul recebe o início da primavera – a aguardada estação que sucede o inverno e que traz, tradicionalmente, o renascer das flores, árvores e a volta de dias mais quentes.

Celebre toda a beleza da nova estação com filmes e séries disponíveis no Disney+ que apresentam o clima da Primavera em suas histórias, cores e personagens. Veja 4 produções e comece bem a temporada!









1. A Maravilhosa Primavera de Mickey Mouse





No filme

(2022), o personagem símbolo da Disney vivencia a esperada

junto com sua turma de amigos.









Ao longo de

,

,

,

,

, entre outros vivem aventuras divertidas em meio a natureza abundante da nova estação.













2. Encanto





A premiada animação

(2021) traz toda a

e tem tudo a ver com a primavera. Ambientado na

, o filme apresenta a história da

– que vive em uma

nas montanhas.









Todos os Madrigal possuem

,

menos

. E uma personagem se destaca no clima primaveril:

, pois a jovem possui um

que ela faz surgir por onde passa.











3. Flores e Árvores





Esse

da Disney, lançado em

, é uma das

que fazem parte do catálogo do serviço de

streaming

– que possui uma boa coleção de

.









é uma bela animação que mostra todo o encanto de duas

que acabam sendo ameaçadas por um tronco ciumento que, de raiva, tenta incendiar a

para destruí-las. Só que quem se dá mal nessa história, é ele mesmo!











4. Eu Sou Groot





A série de curtas animados, que faz parte do

(

) apresenta o

em sua versão mais “fofa”: o

.









Em

, a

que faz parte do grupo dos

vive altas

em meio uma belíssima e abundante vegetação ao longo dos curtas-metragens. Há pouco tempo,

estreou sua

com mais cinco novos curtas. Não perca!



