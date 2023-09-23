Celebre o início da primavera com essas 4 produções no Disney+

Se inicia uma das estações mais queridas pelas pessoas e com ela, uma época de florescimento, sol e vida. Confira filmes e séries que têm tudo a ver com o clima primaveril!
Neste sábado, dia 23 de setembro, o Hemisfério Sul recebe o início da primavera – a aguardada estação que sucede o inverno e que traz, tradicionalmente, o renascer das flores, árvores e a volta de dias mais quentes.
Celebre toda a beleza da nova estação com filmes e séries disponíveis no Disney+ que apresentam o clima da Primavera em suas histórias, cores e personagens. Veja 4 produções e comece bem a temporada!
1. A Maravilhosa Primavera de Mickey Mouse
No filme curta-metragem A Maravilhosa Primavera de Mickey Mouse (2022), o personagem símbolo da Disney vivencia a esperada chegada da primavera junto com sua turma de amigos.
Ao longo de 23 minutos, Mickey Mouse, Minnie, Pato Donald, Pateta, entre outros vivem aventuras divertidas em meio a natureza abundante da nova estação.
2. Encanto
A premiada animação Encanto (2021) traz toda a alegria das cores e flores e tem tudo a ver com a primavera. Ambientado na Colômbia, o filme apresenta a história da família Madrigal – que vive em uma casa mágica nas montanhas.
Todos os Madrigal possuem dons mágicos, menos Mirabel. E uma personagem se destaca no clima primaveril: Isabela Madrigal, pois a jovem possui um poder especial com as flores que ela faz surgir por onde passa.
3. Flores e Árvores
Esse curta clássico de animação da Disney, lançado em 1932, é uma das pérolas que fazem parte do catálogo do serviço de streaming – que possui uma boa coleção de curtas clássicos.
Flores e Árvores é uma bela animação que mostra todo o encanto de duas árvores apaixonadas que acabam sendo ameaçadas por um tronco ciumento que, de raiva, tenta incendiar a linda floresta para destruí-las. Só que quem se dá mal nessa história, é ele mesmo!
4. Eu Sou Groot
A série de curtas animados, que faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) apresenta o personagem Groot em sua versão mais “fofa”: o baby Groot.
Em Eu Sou Groot, a pequena árvore que faz parte do grupo dos Guardiões da Galáxia vive altas aventuras divertidas em meio uma belíssima e abundante vegetação ao longo dos curtas-metragens. Há pouco tempo, Eu Sou Groot estreou sua 2ª temporada com mais cinco novos curtas. Não perca!