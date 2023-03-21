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Conheça “Marvel Vingadores do Futuro”, novo mangá da Marvel

21 de março de 2023
21 de março de 2023

A publicação segue o estilo shounen e apresenta três novos super-heróis para este fantástico universo.


Os fãs do Universo Marvel e os fãs dos mangás – estilo tradicional japonês de histórias em quadrinhos – vão se encontrar em “Marvel Vingadores do Futuro: o Mangá”, nova publicação da Marvel

 Escrito por Teruaki Mizuno, nesta história, vilões e heróis se enfrentam ferozmente, dia e noite, em Nova York.

A novíssima equipe dos Vingadores do Futuro se unirá aos super-heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores, para enfrentar perigosos inimigos como Loki.

Mas será que eles são capazes de lutar lado a lado com nomes como Homem de Ferro, Thor, Hulk, Vespa e Capitão América, e, ainda, sobreviverem a ameaças tão letais?


Vingadores do Futuro


Quem são os Vingadores do Futuro?


Makoto, Aki e Chloe formam os Vingadores do Futuro. Eles são um grupo de adolescentes, cobaias de um experimento criado pela Hydra organização terrorista que reúne alguns dos grandes vilões do planeta.

Os jovens foram modificados geneticamente, adquirindo, assim, super poderes. Makoto pode manipular o ar, Adi controla a tecnologia enquanto Chloe tem a capacidade de mudar de forma.

Inicialmente, eles acreditavam terem sido criados para derrotar os Vingadores, que seriam grandes vilões. No entanto, os três percebem que foram enganados.

Makoto consegue, então, fugir. Ele vai em busca de Tony Stark, pedindo a ele e aos demais Vingadores para ajudarem a salvar Adi e Chloe

Juntos, eles conseguem derrotar a Hydra. Em seguida, se tornam aprendizes do Vingadores, a fim de se tornarem, também, verdadeiros super-heróis.


Marvel Vingadores do Futuro


Quem é Teruaki Mizuno?


Nascido no Japão em 1976, Teruaki Minuzo é um mangaka – nome dado aos autores de mangás – especializado no gênero shounen, ou seja, em histórias voltadas para adolescentes

Não perca mais essa emocionante publicação do Universo Marvel. “Marvel Vingadores do Futuro: o Mangá” tem tradução de Renata Garcia e foi publicado no Brasil pela editora Excelsior


Vingadores do Futuro


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