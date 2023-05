Disney Entre Laços: a temporada 2 chega muito em breve ao Disney+

A série que conquistou o público com músicas e uma história intrigante está de volta com novas aventuras. Não perca as novas imagens!



Pronto para outra viagem no tempo? É oficial: uma nova temporada de Disney Entre Laços estreia em breve no Disney+. Unindo música, romance e viagens no tempo, a produção da Disney está prestes a desembarcar no streaming.

Confira a seguir as novas imagens da temporada 2!







O que esperar da temporada 2 Disney Entre Laços?



Na nova temporada de Disney Entre Laços, Marco (José Giménez Zapiola “El Purre”) viaja no tempo graças ao bracelete, indo dos anos 90 ao ano de 2021. Fascinado por esse novo mundo, Marco busca ficar com Allegra (Carolina Domenech) nesta linha temporal.

Enquanto isso, as três mulheres da família Sharp – Coco (Elena Roger), Caterina (Clara Alonso) e Allegra – recebem uma oferta irrecusável para melhorarem a obra "Años Luz". O projeto, porém, não será fácil, já que várias revelações do passado as quais permaneciam sem solução desde 1994 serão postas em jogo.

Marco irá colaborar com os Sharps, mas também terá que decifrar rapidamente o porquê do bracelete tê-lo levado até 2021. No processo, Marco descobrirá um perigo desconhecido que guarda este objeto mágico.







Quem faz parte do elenco de Disney Entre Laços?



Além dos nomes já citados, participam ainda da produção os atores Kevsho (Félix), Santiago Achaga (Franco no passado), Antonia Bengoechea (Amelia), Rocío Hernández (Paloma), Agustina Benavidez (Clara) e Rodrigo Pedreira (Franco).

Completam o elenco Beto de Carabassa (Pedro no passado), Miguel Habud (Pedro), Berenice Gandullo (Bárbara), Regina Lamm (Allegra, avó de Amelia), Betina O’Connell (Lucía no passado), Lucila Gandolfo (Lucía).

A nova temporada de Disney Entre Laços ainda conta com a participação especial de Benjamín Amadeo (Diego) e Favio Posca (Mike).







Não perca Disney Entre Laços Live, o show ao vivo com as músicas da série



Curta a temporada 1 de Disney Entre Laços no Disney+, e descubra como essa história continua com a estreia da temporada 2 em breve.

Baseado na série original, no dia 5 de maio, Disney Entre Laços Live estreia no streaming. O especial mostra o show ao vivo que foi apresentado em 2022, para uma sala lotada, no Teatro Gran Rex em Buenos Aires, capital argentina.

Não perca a oportunidade de curtir seus artistas favoritos na primeira fila!