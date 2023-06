O que Kevin Feige e Jon Favreau dizem sobre a escolha de Robert Downey Jr. para o papel de Homem de Ferro?

Os executivos dos Estúdios Marvel relembraram a história do Homem de Ferro, partilharam histórias e refletiram sobre uma das decisões mais importantes para o UCM.



Este ano celebramos o 15º aniversário do lançamento do primeiro filme sobre o Homem de Ferro, o super-herói que marcou o início do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Com um personagem único e um grande elenco que contava com Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges e Gwyneth Paltrow, o filme se tornou uma fantástica e bem sucedida aventura – que deu sequência a outros longas e toda a franquia.



Veja o que o Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e o diretor, roteirista e ator Jon Favreau contam sobre a produção do filme Homem de Ferro (2008) e a escolha do ator Robert Downey Jr. para viver o poderoso Tony Stark/Homem de Ferro.

Robert Downey Jr. como Tony Stark: uma das melhores decisões da história de Hollywood





Em uma entrevista em vídeo no site da Marvel, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e o diretor de Homem de Ferro, Jon Favreau, relembram a produção.

A dupla concorda em um ponto central: uma das melhores decisões da história do cinema foi a escolha de Robert Downey Jr. para o papel de Tony Stark. “Acho que essa é provavelmente uma das melhores decisões da história de Hollywood”, disse Feige.

“Me lembro de sentar (com Robert) e pensar, ‘ele conseguiu e tem aquela faísca... Ele está pronto’”, recordou Favreau. “Com ele no papel a minha vida tornou-se muito mais fácil”, disse.

Favreau lembra-se de ter combinado com Downey Jr. – depois de as filmagens terminarem – de reescrever e retrabalhar cenas juntos caso necessário: “Downey Jr. tinha um padrão muito elevado o qual queria atingir. Ele não desejava que parecesse básico, buscava que fosse especial”, falou o diretor.



E acabou sendo mesmo especial! Homem de Ferro (2008) é um marco nos filmes de super-heróis da Marvel e foi o pontapé inicial de toda a franquia.

Comemore os 15 anos do filme vendo e revendo sempre no Disney+ e aproveite para curtir também Homem de Ferro 2 e Homem de Ferro 3.

