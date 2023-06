O que você precisa saber antes da estreia de Invasão Secreta

Na trama de Invasão Secreta, Nick Fury precisa proteger a Terra da ameaça de um grupo de alienígenas Skrulls.

Chegou a hora! Invasão Secreta, a nova série da Marvel Studios, estreia nesta quarta-feira, dia 21 de junho, no Disney+ e expande ainda mais o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

No enredo da produção, Nick Fury (Samuel L. Jackson) toma conhecimento de uma invasão de alienígenas Skrulls à Terra. Em uma corrida contra o tempo, ele reúne alguns dos seus aliados na tentativa de salvar a humanidade.

A seguir, você confere algumas informações e curiosidades importantes sobre Invasão Secreta. Confira:

A história de Invasão Secreta é baseada em uma saga dos quadrinhos



Que Nick Fury e os demais personagens são adaptados dos quadrinhos da Marvel você já sabe, mas sabia que o próprio enredo da nova série também vem de lá?

Em 2008, a famosa editora publicou Invasão Secreta, uma série de histórias em quadrinhos dividida em oito volumes que mostra, justamente, o ataque dos Skrulls.







Invasão Secreta é descrita como “uma série muito humana”





“É a história de Nick Fury. Ele é humano e tem sua própria versão de super-poderes, embora não seja como os super-poderes dos outros super-heróis. Gosto de histórias que vêm do coração, que são de escala humana, e que buscam um apelo universal, e não o contrário".

A declaração foi dada por Ali Selim, diretor de todos os seis episódios da série, segundo o The Official Disney Fan Club. Ele acrescentou ainda que Invasão Secreta aborda “emoções humanas, como confiança e suspeita” em meio à “vida pessoal de Nick Fury”.







Olivia Colman, atriz vencedora do Oscar®, faz sua estreia no UCM em Invasão Secreta



Você irá conhecer personagens que até então não tinham sido vistos no UCM. Entre eles, está Sonya Falsworth, agente do serviço de inteligência britânico MI6.

Sua tarefa dentro da organização é proteger os interesses de segurança nacional da Inglaterra diante da invasão Skrull. Quem interpreta a personagem é Olivia Colman, atriz vencedora do Oscar® e uma grande fã do UCM.

“Depois de cada filme da Marvel que chegava aos cinemas, eu telefonava para minha agente e dizia: ‘Por favor, posso participar de um projeto da Marvel?’”, lembra a atriz, de acordo com o The Official Disney Fan Club.

Certo dia, Olivia Colman recebeu a notícia que tanto queria e, ao escutar a palavra “Marvel”, aceitou imediatamente estar em Invasão Secreta.





Os episódios de Invasão Secreta estreiam toda quarta-feira



Os episódios da série serão disponibilizados no Disney+ de forma gradativa, a cada quarta-feira, começando já no dia 21 de junho e terminando em 26 de julho. Nessa última data, todos os seis episódios já estarão disponíveis para serem vistos.

O horário de lançamento no serviço de streaming é às 04h (horário de Brasília). Ou seja, você já pode começar o dia assistindo a Invasão Secreta.

Para não perder nenhuma novidade do UCM, acesse a página Marvel Insider.