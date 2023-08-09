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NOVIDADES DISNEY+

Onde ver online a temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical

9 de agosto de 2023
9 de agosto de 2023

A última temporada da série estreou nesta quarta-feira, 9 de agosto. Saiba mais!


Os fãs da franquia High School Musical têm um novo motivo para comemorar! A temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical já está disponível para assistir online no Disney+.

A produção estreou em 2019 e lançou carreiras notáveis, como a da artista vencedora do prêmio Grammy® Olivia Rodrigo, a indicada ao prêmio Tony® Julia Lester e o ator e compositor Joshua Bassett, entre outros.

A temporada 4 é muito especial, pois é a última da série. Logo, prepare-se para a despedida!

temporada 4

Qual a história da temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical


O enredo da temporada 4 é cheio de metalinguagem. Nele, a turma dos Wildcats regressa à escola East High para o seu último ano. E eles estão se preparando para uma produção teatral baseada no filme High School Musical 3: Ano de Formatura

Só que os planos são alterados quando a Disney anuncia que o tão aguardado filme High School Musical 4: The Reunion será filmado justamente na escola deles e os alunos poderão participar das filmagens.

Essa é a grande chance dos personagens da série, que sonham em se tornar atores, de participar de uma grande produção.

A temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical é estrelada por Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Dara Reneé (Kourtney), Julia Lester (Ashlyn), Frankie Rodriguez (Carlos), Kate Reinders (Miss Jenn) e Liamani Segura (Emmy). 

Quantos episódios tem a temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical?


A última temporada da série tem 8 episódios – todos já disponíveis no Disney+. Aproveite!

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